ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γι' αυτό η FIFA άφησε εκτός «Legacy» τον Οτσόα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γι' αυτό η FIFA άφησε εκτός «Legacy» τον Οτσόα

Αντιδράσεις στο Μεξικό μετά την απόφαση της FIFA και η εξήγηση

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να μην απονείμει στον Γκιγιέρμο Οτσόα το ειδικό σήμα «Legacy», το οποίο δίνεται στους ποδοσφαιριστές που έχουν συμμετάσχει σε πέντε ή περισσότερες τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πολύπειρος Μεξικανός τερματοφύλακας βρίσκεται στην αποστολή της χώρας του για έκτη διαφορετική διοργάνωση, έχοντας συμπεριληφθεί στα Μουντιάλ του 2006, του 2010, του 2014, του 2018, του 2022 και του 2026. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, η παρουσία σε αποστολή δεν αρκεί για να θεωρηθεί επίσημη συμμετοχή.

Η παγκόσμια ομοσπονδία αναγνωρίζει ως συμμετοχή μόνο τις διοργανώσεις στις οποίες ένας ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε έστω και για ένα λεπτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για τον λόγο αυτό, οι κλήσεις του Οτσόα στα Μουντιάλ του 2006 και του 2010 δεν προσμετρώνται, καθώς δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του μεξικανικού ποδοσφαίρου τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών που φέρουν το σήμα «Legacy» στη φανέλα τους.

Μέχρι στιγμής, το συγκεκριμένο διακριτικό έχει απονεμηθεί στους Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Λούκα Μόντριτς, Μάνουελ Νόιερ και Γιούτο Ναγκατόμο, οι οποίοι έχουν καταγράψει συμμετοχή σε πέντε ή περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα σύμφωνα με τα κριτήρια της FIFA.

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Μεξικό, με αρκετούς να θεωρούν άδικο τον αποκλεισμό του Οτσόα από το συγκεκριμένο κλαμπ, δεδομένης της μακροχρόνιας παρουσίας και προσφοράς του στην εθνική ομάδα.

Πλέον, εφόσον ο έμπειρος τερματοφύλακας αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2026, η μεξικανική ομοσπονδία αναμένεται να επανεξετάσει το θέμα με τη FIFA, διεκδικώντας την αναγνώριση ενός ποδοσφαιριστή που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες στιγμές της εθνικής Μεξικού στις τελευταίες έξι διοργανώσεις.

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι ενδεκάδες στο Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού

World Cup 2026

|

Category image

Ολλανδία δίχως φρένα, «σκόρπισε» με... πεντάρα τη Σουηδία!

World Cup 2026

|

Category image

«Θέλει βόμβα με Λάρκιν ο Ερυθρός, υπάρχουν ήδη επαφές»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακοίνωσε Γιαν Ρέπας η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Έβαλε τέλος στα σενάρια κόντρας με τον Νέβες ο Ρονάλντο

World Cup 2026

|

Category image

Διάψευση της ΑΕΚ για πρόταση στον Ζοάο Μάριο - Τι λένε οι Τούρκοι

Ελλάδα

|

Category image

Το μεγάλο στοίχημα του Ρικάρντο Σα Πίντο έχει τρέλα στην τρέλα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ομόνοια 29Μ: Το περιμένουν πώς και πώς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάτι έχει στο μυαλό του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τρία μετάλλια για την Κύπρο στο ΣΚΗΤ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Viral η απόλυτη τρέλα των Νορβηγών!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Φαλ από τον Ολυμπιακό: «Παρέμεινες μαχητής, σε ευχαριστούμε για όλα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Το ρεκόρ που καταρρίφθηκε δύο φορές μέσα σε πέντε ώρες!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι εντεκάδες του Ολλανδία - Σουηδία

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε Καμαρά μέχρι το 2030 ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη