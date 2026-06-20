Γι' αυτό η FIFA άφησε εκτός «Legacy» τον Οτσόα

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να μην απονείμει στον Γκιγιέρμο Οτσόα το ειδικό σήμα «Legacy», το οποίο δίνεται στους ποδοσφαιριστές που έχουν συμμετάσχει σε πέντε ή περισσότερες τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πολύπειρος Μεξικανός τερματοφύλακας βρίσκεται στην αποστολή της χώρας του για έκτη διαφορετική διοργάνωση, έχοντας συμπεριληφθεί στα Μουντιάλ του 2006, του 2010, του 2014, του 2018, του 2022 και του 2026. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, η παρουσία σε αποστολή δεν αρκεί για να θεωρηθεί επίσημη συμμετοχή.

Η παγκόσμια ομοσπονδία αναγνωρίζει ως συμμετοχή μόνο τις διοργανώσεις στις οποίες ένας ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε έστω και για ένα λεπτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για τον λόγο αυτό, οι κλήσεις του Οτσόα στα Μουντιάλ του 2006 και του 2010 δεν προσμετρώνται, καθώς δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του μεξικανικού ποδοσφαίρου τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών που φέρουν το σήμα «Legacy» στη φανέλα τους.

Μέχρι στιγμής, το συγκεκριμένο διακριτικό έχει απονεμηθεί στους Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Λούκα Μόντριτς, Μάνουελ Νόιερ και Γιούτο Ναγκατόμο, οι οποίοι έχουν καταγράψει συμμετοχή σε πέντε ή περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα σύμφωνα με τα κριτήρια της FIFA.

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Μεξικό, με αρκετούς να θεωρούν άδικο τον αποκλεισμό του Οτσόα από το συγκεκριμένο κλαμπ, δεδομένης της μακροχρόνιας παρουσίας και προσφοράς του στην εθνική ομάδα.

Πλέον, εφόσον ο έμπειρος τερματοφύλακας αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2026, η μεξικανική ομοσπονδία αναμένεται να επανεξετάσει το θέμα με τη FIFA, διεκδικώντας την αναγνώριση ενός ποδοσφαιριστή που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες στιγμές της εθνικής Μεξικού στις τελευταίες έξι διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr