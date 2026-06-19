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Τρέχουν οι εξελίξεις - Ο Αλέσιο Λίσι είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τον πάγκο του

ΓΗΠΕΔΟ

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Τρέχουν οι εξελίξεις - Ο Αλέσιο Λίσι είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τον πάγκο του

Ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός είναι ο προπονητής που έχει ξεχωρίσει ο ΠΑΟΚ.

Και το όνομα... αυτού: Αλέσιο Λίσι! Ο 40χρονος Ιταλός είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τα ηνία του ασπρόμαυρου πάγκου.

Το όνομα του υπήρχε τις τελευταίες εβδομάδες στο τραπέζι των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που υπήρχαν και αυτές που έπαιζαν, όπως για παράδειγμα του Μαρίνο Πούσιτς, ήταν αυτό που συγκέντρωνε εντός γραφείων τα περισσότερα θετικά σχόλια.

Μάτος και Βιεϊρίνια τάχθηκαν υπέρ αυτής της πρότασης, γεγονός που «μέτρησε» δεδομένα και στην τελική απόφαση να δοθούν τα ηνία σε έναν νέο προπονητή, φιλόδοξο και με μεγάλο κίνητρο.

Ο πρώην προπονητής της Οσασούνα βρέθηκε στο επίκεντρο των ανθρώπων του ΠΑΟΚ ακόμη πιο έντονα τις τελευταίες ημέρες. Οι Θεσσαλονικείς άφηναν το όνομα... Πούσιτς στην επικαιρότητα και «δούλευαν» τις επαφές με τον Λίσι.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική στις ακαδημίες της Λάτσιο, πριν βρεθεί στην Ισπανία και γίνει... μόνιμος κάτοικος Ιβηρικής. Από το 2011 μέχρι τον Ιούνιο του 2022 αποτέλεσε στέλεχος της Λεβάντε, περνώντας από όλες τις ηλικιακές βαθμίδες (ακαδημία, Κ19 και δεύτερη ομάδα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο ήταν και πρώτος προπονητής στην ανδρική ομάδα, εκεί όπου έγινε ο νεότερος προπονητής της La Liga σε ηλικία 36 ετών).

Έπειτα, ο Αλέσιο Λίσι μετακόμισε στη Μιραντές, όπου κάθισε στον πάγκο για δύο σεζόν. Την πρώτη τερμάτισε στην 18η θέση, ενώ πέρσι (2024/25) η Μιραντές ξεπέρασε τον εαυτό της και τερμάτισε στην 4η θέση της Segunda Division, όπου βρέθηκε μία... ανάσα από την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η δουλειά του εξαργυρώθηκε, με την Οσασούνα να του δίνει τα «κλειδιά» την σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε.. Ο 40χρονος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της ισπανικής ομάδας τη φετινή σεζόν, μετρώντας 11 νίκες, 9 ισοπαλίες και 18 ήττες σε 42 αγώνες, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία.

 

 

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