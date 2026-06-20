Νέα εποχή για το Beach Handball στην Κύπρο

Το Cyprus Beach Handball Series αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε με στόχο την ανάπτυξη, προβολή και αναβάθμιση του Beach Handball στην Κύπρο. Μέσα από τη διοργάνωση αγώνων, εκπαιδευτικών δράσεων και διεθνών συνεργασιών, φιλοδοξεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αθλήματος και να εξελιχθεί σταδιακά σε μια σειρά διοργανώσεων που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόοδο του Beach Handball στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο του Cyprus Beach Handball Series, το Cyprus Beach Handball, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ), ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Limassol Beach Handball Tournament 2026, μιας αναβαθμισμένης διοργάνωσης που φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για μια νέα εποχή στο κυπριακό Beach Handball.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου 2026 στο Municipal Beach Sports Center της Λεμεσού και θα φιλοξενήσει αγώνες στις κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών, Κ18 και Κ16 Αγοριών και Κοριτσιών.

Το Limassol Beach Handball Tournament 2026 αποτελεί την πρώτη εφαρμογή ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης του Beach Handball στην Κύπρο, το οποίο θα υλοποιηθεί πιλοτικά κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Στόχος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ) και του Cyprus Beach Handball είναι η δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής, ελκυστικής και οργανωμένης διοργάνωσης, η οποία θα προσφέρει υψηλού επιπέδου αγωνιστική εμπειρία σε αθλητές και αθλήτριες, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην ευρύτερη προβολή του αθλήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αναπτυξιακές κατηγορίες Κ18 και Κ16, οι οποίες αποτελούν τη βάση για το μέλλον του Beach Handball. Η συμμετοχή των νεαρών αθλητών και αθλητριών αναμένεται να προσδώσει ξεχωριστό ενδιαφέρον στη διοργάνωση και να συμβάλει στην ανάδειξη της επόμενης γενιάς αθλητών του αθλήματος.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ) και το Cyprus Beach Handball καλούν όλα τα σωματεία να συμμετάσχουν ενεργά στη νέα αυτή προσπάθεια, συμβάλλοντας στην επιτυχία μιας διοργάνωσης που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το κυπριακό Beach Handball τα επόμενα χρόνια.

Η τελευταία ημέρα υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων συμμετοχής είναι η Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 13:00.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του διοργανωτή: www.cyprusbeachhandball.com