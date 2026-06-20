Όριο για το Παγκόσμιο Κ20 ο Λάμπρος Χριστοφίδης

Πολύ θετικά για την Κύπρο άρχισε στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» τού Βόλου, το 78ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών, το πρωί τού Σαββάτου 20 Ιουνίου 2026. Ο Λάμπρος Χριστοφίδης κατάφερε να εξασφαλίσει από τα πρωινά προκριματικά των 100μ. την πρόκρισή του για το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Γιουτζίν, Όρεγκον των ΗΠΑ από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου 2026.

Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη, φάνηκε τυχερός από τη μια να τρέξει στη μοναδική από τις τρεις σειρές που είχαν κανονικό άνεμο (+0,8 μ/δ) και από την άλλη έδειξε πόσο γρήγορα πόδια διαθέτει, αφού τερμάτισε σε 10.49, που αποτελεί βέβαια ατομική επίδοση, εξασφαλίζοντας το όριο για το Παγκόσμιο Κ20 τού 2026 (όριο 10.50), αλλά και το όριο για το Ευρωπαϊκό Κ20 τού 2027 (όριο 10.55)!!! Επιπρόσθετα, πήρε την πρόκριση και για τον τελικό και κατέγραψε τη 10η κορυφαία επίδοση ανδρών όλων των εποχών!

Είναι σημαντικό το ότι και οι δύο νεαροί εκπρόσωποί μας στα 100μ., ο Αντώνης Κατσαντώνης (2007) και ο Λάμπρος Χριστοφίδης (2008), προκρίθηκαν στον τελικό των 100μ., ο οποίος θα διεξαχθεί σήμερα (20/06/26) το βράδυ στις 21:00. Ο Κατσαντώνης, ο οποίος έχει εδώ και καιρό τα όρια για το Παγκόσμιο Κ20, σε 100μ. και 200μ., τερμάτισε 3ος στην 1η σειρά με 10.33 (όσο είναι και η ατομική του επίδοση), αλλά είχε έντονο ευνοϊκό άνεμο (+3,1 μ/δ). Ο γιος και αθλητής τού πρωταθλητή μας Πρόδρομου Κατσαντώνη εξασφάλισε την πρόκρισή του για τον τελικό, εκεί όπου θα κυνηγήσει το μετάλλιο.

* Στον τελικό (21:00), ο Κατσαντώνης προκρίθηκε με την 4η καλύτερη επίδοση (10.33) και ο Χριστοφίδης με την 8η (10.49).