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Στις Ακαδημίες του ΘΟΪ ο γνωστός γυμναστής Χάρης Φαλάς

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Στις Ακαδημίες του ΘΟΪ ο γνωστός γυμναστής Χάρης Φαλάς

Ο Χάρης Φαλάς αναλαμβάνει τον ρόλο του Director of Athletic Performance Development των αναπτυξιακών ομάδων του ΘΟΪ Λακατάμιας

Με ιδιαίτερη χαρά η Ένωση Νέων ΘΟΪ Λακατάμιας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της Ακαδημίας μας με τον Χάρη Φαλά, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Director of Athletic Performance Development των αναπτυξιακών ομάδων του συλλόγου, οι οποίες εξασφάλισαν την άνοδο και τη σεζόν 2026-27 θα αγωνίζονται στην Ανώτατη Κατηγορία. Ο κ. Φαλάς θα είναι επικεφαλής ενός πρότζεκτ με βάθος τριετίας.

Ο Χάρης Φαλάς είναι κάτοχος πτυχίου Αθλητικών Επιστημών (BSc Sports Science), κάτοχος των πιστοποιήσεων CSCS (Certified Strength & Conditioning Specialist) και EXOS Performance Specialist, με πολυετή εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου, της φυσικής προετοιμασίας και της αθλητικής ανάπτυξης νεαρών αθλητών.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Ακαδημίας να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης, όπου η αγωνιστική βελτίωση συνδυάζεται με τη σωστή αθλητική ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη των ποδοσφαιριστών μας.

Μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εποπτεία του συνολικού προγράμματος που έχει ορίζοντα τριετίας, θα εφαρμοστεί μια ενιαία φιλοσοφία ανάπτυξης για όλα τα αγωνιστικά τμήματα, με έμφαση στη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων, της δύναμης, της ταχύτητας, της εκρηκτικότητας, της πρόληψης τραυματισμών και της συνολικής αθλητικής απόδοσης των αθλητών μας.

Παράλληλα, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη του προπονητικού επιτελείου, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας που θα χαρακτηρίζει τη λειτουργία της Ακαδημίας σε όλα τα επίπεδα.

Η παρουσία και η τεχνογνωσία του Χάρη Φαλά θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση του προγράμματος ανάπτυξης των αθλητών, ενισχύοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης, την καθημερινή προπονητική διαδικασία και τη συνολική εμπειρία που προσφέρεται στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Το ΘΟΪ Λακατάμιας καλωσορίζει τον Χάρη στην οικογένεια της Ακαδημίας και εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο του έργο.

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