ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Λούλα ειρωνεύεται τον Νεϊμάρ:«Ο πρώτος διεθνής με... τηλεργασία»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Λούλα ειρωνεύεται τον Νεϊμάρ:«Ο πρώτος διεθνής με... τηλεργασία»

Kαυστικό σχόλιο για τον Νεϊμάρ

 Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ειρωνεύτηκε τη συμμετοχή του Νεϊμάρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7). 

 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων  σήμερα (19/6) για το σύστημα δημόσιας υγείας της Βραζιλίας  στο Μπέλο Οριζόντε (MG), ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ρώτησε ένα αγόρι στο κοινό ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Σελεσάο. 

 «Ποιον έχει η Βραζιλία που είναι καλός στο ποδόσφαιρο τώρα;» ρώτησε ο Λούλα.

«Τον Νεϊμάρ», απάντησε το παιδί.

 «Ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν, φίλε. Ο Νεϊμάρ είναι ο πρώτος παίκτης στον κόσμο με τηλεεργασία. Ένας παίκτης που εργάζεται από το σπίτι. Το είδα στο διαδίκτυο χθες. Οποιαδήποτε μέρα τώρα θα πρέπει να φτιάξουν εθνική ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. Έντεκα Πελέ», αστειεύτηκε ο Λούλα.

 Να σημειωθεί ότι ο Νεϊμάρ είναι δηλωμένος υποστηρικτής του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο.

 Ο Νεϊμάρ παρέμεινε στο Νιου Τζέρσεϊ, τη βάση της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν ταξίδεψε στη Φιλαδέλφεια με την αποστολή για τον αγώνα εναντίον της Αϊτής. Όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, αναμένεται να αγωνιστεί στη φάση νοκ άουτ, εφόσον η Βραζιλία προκριθεί. 

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι ενδεκάδες στο Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού

World Cup 2026

|

Category image

Ολλανδία δίχως φρένα, «σκόρπισε» με... πεντάρα τη Σουηδία!

World Cup 2026

|

Category image

«Θέλει βόμβα με Λάρκιν ο Ερυθρός, υπάρχουν ήδη επαφές»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακοίνωσε Γιαν Ρέπας η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Έβαλε τέλος στα σενάρια κόντρας με τον Νέβες ο Ρονάλντο

World Cup 2026

|

Category image

Διάψευση της ΑΕΚ για πρόταση στον Ζοάο Μάριο - Τι λένε οι Τούρκοι

Ελλάδα

|

Category image

Το μεγάλο στοίχημα του Ρικάρντο Σα Πίντο έχει τρέλα στην τρέλα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ομόνοια 29Μ: Το περιμένουν πώς και πώς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάτι έχει στο μυαλό του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τρία μετάλλια για την Κύπρο στο ΣΚΗΤ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Viral η απόλυτη τρέλα των Νορβηγών!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Φαλ από τον Ολυμπιακό: «Παρέμεινες μαχητής, σε ευχαριστούμε για όλα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Το ρεκόρ που καταρρίφθηκε δύο φορές μέσα σε πέντε ώρες!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι εντεκάδες του Ολλανδία - Σουηδία

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε Καμαρά μέχρι το 2030 ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη