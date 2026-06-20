H συνάντηση στην ΚΟΠ για τον ΑΠΟΕΛ και τα υπόλοιπα που προχωράνε

Έχοντας κατά νου την επιδίωξη να γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις για είσοδο του επενδυτή στην ομάδα, στον ΑΠΟΕΛ προχωράνε και όλα όσα αφορούν τον προγραμματισμό για τη δημιουργία ενός αξιόμαχου ρόστερ που θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει τους γαλαζοκιτρίνους σε μία σημαδιακή χρονιά, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια.

Παίρνοντας ένα-ένα τα πράγματα, στο θέμα με την είσοδο του επενδυτικού σχήματος του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής, συνεχίζονται οι συναντήσεις ώστε να υλοποιηθεί το εγχείρημα αυτό, με τις κατάλληλες συνθήκες. Μία σημαντική παράμετρος είναι η οποιαδήποτε συμφωνία να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της UEFA. Προς αυτό τον σκοπό έγινε και η χθεσινή συνάντηση στα γραφεία της ΚΟΠ, ώστε να γνωρίζουν όλες οι πλευρές τις διαδικασίες που απαιτούνται για να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Έπονται οι παίκτες

Τις προηγούμενες ημέρες είχε βρεθεί στην Κύπρο ο νέος προπονητής της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος, και χθες ανακοινώθηκε και η επίσημη έναρξη της συνεργασίας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκύψουν και οι πρώτες ανακοινώσεις για τη στελέχωση του ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας χρονιάς. Ο Νίκος Παπαδόπουλος σε πλήρη συννενόηση με τον αθλητικό διευθυντή, Ζήση Βρύζα, έχουν αποφασίσει όλα τα βήματα που θα ακολουθηθούν, με βάση τις ανάγκες που έχει η ομάδα. Εν πρώτοις οι γαλαζοκίτρινοι προτίθενται να υλοποιήσουν τουλάχιστον τέσσερις μεταγραφές με παίκτες που θα προορίζονται για τη βασική ενδεκάδα. Από εκεί και πέρα θα φανεί στην πορεία ποιες ανάγκες θα προκύψουν. Στόχος σαφώς η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου που θα παλέψει για τη διάκριση στη νέα αγωνιστική περίοδο.