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Τεστάρει δυνάμεις με Άγιαξ: Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού

ΓΗΠΕΔΟ

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Τεστάρει δυνάμεις με Άγιαξ: Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» οριστικοποίησαν το πρόγραμμα των φιλικών της προετοιμασίας, με το δυνατό τεστ απέναντι στον Άγιαξ να ξεχωρίζει, ενόψει και των αγώνων με την Πάκσι για το Conference League.

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Η ομάδα του Γιάκουμπ Νίστρουπ θα δώσει το πρώτο της φιλικό την 1η Ιουλίου απέναντι στην Helmond Sport στην Ολλανδία, ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα ακολουθήσει ένα ιδιαίτερα δυνατό τεστ, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ.

Η επιστροφή στην Ελλάδα θα συνοδευτεί από ακόμη ένα φιλικό, με αντίπαλο την Γκρασχόπερς, το οποίο θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο, πριν οι «πράσινοι» ταξιδέψουν στην Αυστρία για να αντιμετωπίσουν στις 15 Ιουλίου τη Ραπίντ Βιέννης.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός έμαθε ήδη και τον αντίπαλό του στον Β' προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς η κλήρωση της UEFA έφερε στον δρόμο του την Πάκσι από την Ουγγαρία.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου επί ουγγρικού εδάφους, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, με τους «πράσινους» να θέλουν να παρουσιαστούν απολύτως έτοιμοι στις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις της σεζόν.

Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού:

1 Ιουλίου (18:00): Helmond Sport - Παναθηναϊκός

4 Ιουλίου (18:00): Άγιαξ - Παναθηναϊκός

11 Ιουλίου (21:00): Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερς

15 Ιουλίου (19:00): Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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