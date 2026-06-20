Τριετές από ΑΠΟΕΛ και Νασιονάλ και επιλέγει Πορτογαλία ο Σταύρος Γαβριήλ

Στο εξωτερικό θα παραμείνει για να συνεχίσει την καριέρα του ο Σταύρος Γαβριήλ, μετά τη θητεία του στο Βέλγιο και τη Ζούλτε Βάρεγκεμ.

Για τον 24χρονο ποδοσφαιριστή υπήρξε επαφή και με τον ΑΠΟΕΛ, όμως φαίνεται να συνεχίζει να τον δελεάζει η προοπτική του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Σταύρος Γαβριήλ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την πορτογαλική Νασιονάλ, από την οποία έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση για τριετές κλειστό συμβόλαιο.

Η ίδια διάρκεια του έχει προταθεί και από τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας, αλλά η πρόταση των Πορτογάλων έχει πιο ευνοϊκούς οικονομικά όρους, ενώ καλύπτει και τη φιλοδοξία του ποδοσφαιριστή για να παραμείνει εκτός Κύπρου.