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Τριετές από ΑΠΟΕΛ και Νασιονάλ και επιλέγει Πορτογαλία ο Σταύρος Γαβριήλ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Τριετές από ΑΠΟΕΛ και Νασιονάλ και επιλέγει Πορτογαλία ο Σταύρος Γαβριήλ

Οι Πορτογάλοι έκανα πρόταση ίση - χρονικά - με αυτή του ΑΠΟΕΛ και φαίνεται να παίρνουν την υπογραφή του παίκτη

Στο εξωτερικό θα παραμείνει για να συνεχίσει την καριέρα του ο Σταύρος Γαβριήλ, μετά τη θητεία του στο Βέλγιο και τη Ζούλτε Βάρεγκεμ.

Για τον 24χρονο ποδοσφαιριστή υπήρξε επαφή και με τον ΑΠΟΕΛ, όμως φαίνεται να συνεχίζει να τον δελεάζει η προοπτική του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Σταύρος Γαβριήλ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την πορτογαλική Νασιονάλ, από την οποία έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση για τριετές κλειστό συμβόλαιο.

Η ίδια διάρκεια του έχει προταθεί και από τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας, αλλά η πρόταση των Πορτογάλων έχει πιο ευνοϊκούς οικονομικά όρους, ενώ καλύπτει και τη φιλοδοξία του ποδοσφαιριστή για να παραμείνει εκτός Κύπρου.

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