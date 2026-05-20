Ο επόμενος «σταθμός» του Γιόνσον μετά το «αντίο» στην ΑΕΚ

Με έντονη συγκίνηση ολοκληρώνεται η παρουσία του Γενς Γιόνσον στην ΑΕΚ, καθώς ο Δανός μέσος αποχαιρέτησε την Ένωση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας.

Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν ξέχασαν την προσφορά του έμπειρου χαφ τα προηγούμενα χρόνια και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τον τίτλο φρόντισαν να του δείξουν την εκτίμησή τους. Μάλιστα, φωτογραφίες από τη φιέστα έδειξαν τον 33χρονο ιδιαίτερα συγκινημένο από την αγάπη που εισέπραξε.

Ο Γιόνσον αποχωρεί από την Ελλάδα έχοντας αφήσει το αποτύπωμά του στην ΑΕΚ, παρά το γεγονός πως τη φετινή σεζόν δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα και δεν κατέγραψε συμμετοχή στο πρωτάθλημα.

Συνολικά, ωστόσο, φόρεσε περισσότερες από 100 φορές τη φανέλα της Ένωσης και αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται σε έναν μήνα και όλα δείχνουν πως η συνεργασία των δύο πλευρών φτάνει στο τέλος της.

Επιστρέφει στην πατρίδα του

Σύμφωνα με το δανέζικο Tipsbladet.dk, ο Γιόνσον έχει ήδη αποφασίσει πως επιθυμεί να επιστρέψει στη Δανία μετά από δέκα χρόνια στο εξωτερικό.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του πως παρά τις προτάσεις που δέχθηκε τον Ιανουάριο, προτίμησε να μην προχωρήσει σε συμφωνία, καθώς προτεραιότητά του είναι πλέον η οικογένειά του και η επιστροφή στην πατρίδα.

«Υπήρχαν κάποιες προτάσεις τον Ιανουάριο, όμως θα έπρεπε να δεσμευτώ για ενάμιση χρόνο και δεν το ήθελα. Είναι ξεκάθαρο πως ως οικογένεια θέλουμε να επιστρέψουμε στη Δανία. Πριν από τέσσερις μήνες έγινα πατέρας και πλέον δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Στο προσκήνιο η AGF

Στη Δανία θεωρούν αρκετά πιθανή την επιστροφή του στην AGF, την ομάδα από την οποία αποχώρησε πριν ξεκινήσει την καριέρα του στο εξωτερικό.

Ο ίδιος πάντως κράτησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, τονίζοντας πως θα εξετάσει κάθε σοβαρή πρόταση από δανέζικο σύλλογο.

Έτσι, μετά από μία δεκαετία μακριά από την πατρίδα του και ένα ιδιαίτερα φορτισμένο «αντίο» στην ΑΕΚ, ο Γενς Γιόνσον φαίνεται έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα και τη ζωή του στη Δανία.

