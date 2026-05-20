ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο επόμενος «σταθμός» του Γιόνσον μετά το «αντίο» στην ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο επόμενος «σταθμός» του Γιόνσον μετά το «αντίο» στην ΑΕΚ

Κλείνει ο κύκλος στην ΑΕΚ

Με έντονη συγκίνηση ολοκληρώνεται η παρουσία του Γενς Γιόνσον στην ΑΕΚ, καθώς ο Δανός μέσος αποχαιρέτησε την Ένωση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας.

Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν ξέχασαν την προσφορά του έμπειρου χαφ τα προηγούμενα χρόνια και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τον τίτλο φρόντισαν να του δείξουν την εκτίμησή τους. Μάλιστα, φωτογραφίες από τη φιέστα έδειξαν τον 33χρονο ιδιαίτερα συγκινημένο από την αγάπη που εισέπραξε.

Ο Γιόνσον αποχωρεί από την Ελλάδα έχοντας αφήσει το αποτύπωμά του στην ΑΕΚ, παρά το γεγονός πως τη φετινή σεζόν δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα και δεν κατέγραψε συμμετοχή στο πρωτάθλημα.

Συνολικά, ωστόσο, φόρεσε περισσότερες από 100 φορές τη φανέλα της Ένωσης και αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται σε έναν μήνα και όλα δείχνουν πως η συνεργασία των δύο πλευρών φτάνει στο τέλος της.

Επιστρέφει στην πατρίδα του

Σύμφωνα με το δανέζικο Tipsbladet.dk, ο Γιόνσον έχει ήδη αποφασίσει πως επιθυμεί να επιστρέψει στη Δανία μετά από δέκα χρόνια στο εξωτερικό.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του πως παρά τις προτάσεις που δέχθηκε τον Ιανουάριο, προτίμησε να μην προχωρήσει σε συμφωνία, καθώς προτεραιότητά του είναι πλέον η οικογένειά του και η επιστροφή στην πατρίδα.

«Υπήρχαν κάποιες προτάσεις τον Ιανουάριο, όμως θα έπρεπε να δεσμευτώ για ενάμιση χρόνο και δεν το ήθελα. Είναι ξεκάθαρο πως ως οικογένεια θέλουμε να επιστρέψουμε στη Δανία. Πριν από τέσσερις μήνες έγινα πατέρας και πλέον δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Στο προσκήνιο η AGF

Στη Δανία θεωρούν αρκετά πιθανή την επιστροφή του στην AGF, την ομάδα από την οποία αποχώρησε πριν ξεκινήσει την καριέρα του στο εξωτερικό.

Ο ίδιος πάντως κράτησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, τονίζοντας πως θα εξετάσει κάθε σοβαρή πρόταση από δανέζικο σύλλογο.

Έτσι, μετά από μία δεκαετία μακριά από την πατρίδα του και ένα ιδιαίτερα φορτισμένο «αντίο» στην ΑΕΚ, ο Γενς Γιόνσον φαίνεται έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα και τη ζωή του στη Δανία.

Monobala.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη