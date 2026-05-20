ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τελειώνει ο Σεμπάστιαν Λέτο από την Κηφισιά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τελειώνει ο Σεμπάστιαν Λέτο από την Κηφισιά

Ειλημμένη η απόφαση του Σεμπάστιαν Λέτο να αποχωρήσει από τον πάγκο της Κηφισιάς, την Πέμπτη το τελευταίο του παιχνίδι

Χωρίς τον Σεμπάστιαν Λέτο θα πορευτεί τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν η Κηφισιά, η οποία φέτος ξεκίνησε δυνατά στη Stoiximan Super League ενώ και μετά την αποχώρηση των Τεττέη και Παντελίδη κατόρθωσε να εξασφαλίσει την παραμονή της στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Αργεντινός τεχνικός μετά την πολύ επιτυχημένη θητεία του στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, την οποία οδήγησε στην άνοδο στην Stoiximan Super League, όπου και αγωνίζεται την τελευταία διετία, έχει λάβει την απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο, σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, δεν αποκλείεται να υποβάλει εντός της ημέρας (20/5) την παραίτησή του στον Χρήστο Πρίτσα, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, κι αύριο, Πέμπτη (21/5) να καθοδηγήσει για τελευταία φορά την Κηφισιά, στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την τελευταία αγωνιστική των Playouts της Stoiximan Super League.

Υπενθυμίζουμε πως το όνομα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει γραφτεί το τελευταίο διάστημα τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τον Άρη. Μάλιστα, σε πρόσφατη εκπομπή του «Athletiko FC» ο Βασίλης Μοιρώτσος είχε αποκαλύψει πως μετά το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στη Λεωφόρο και τη νίκη των Πειραιωτών, είχε γίνει ένα πρώτο τηλέφωνο στον Λέτο και ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του ως τον επόμενο προπονητή των «πρασίνων» πριν πάει πιο πίσω στη λίστα των επιλογών του τριφυλλιού.

Athletiko.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός: Ο προπονητής αποφασίζει για το μέλλον του Λαφόν

Ελλάδα

|

Category image

H τριάδα που τα ζει όλα!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Πορτογαλία τιμά τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα - Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο επόμενος «σταθμός» του Γιόνσον μετά το «αντίο» στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Τριπλό» ενδιαφέρον για Μπόουεν σε περίπτωση που υποβιβαστεί η Γουέστ Χαμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Κοκόριν από τον Άρη!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο τελικός ανόδου θ' αρχίσει... ανάλογα με τον αντίπαλο της Χαλ στο «Γουέμπλεϊ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελειώνει ο Σεμπάστιαν Λέτο από την Κηφισιά

Ελλάδα

|

Category image

Άντερσον Κορέια: Ο αντιστάρ

Απόψεις

|

Category image

Το ιδιαίτερο «ευχαριστώ» του Ανρί στους Πρωταθλητές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ απέκτησε 1 εκατ. ακόλουθους στο instagran μετά την ανακοίνωση του Αντσελότι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνάντηση μεταξύ Γιαννακόπουλου και Αταμάν την Πέμπτη

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολυμπιακός: «Ζεστό» ενδιαφέρον για τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγιεκάνο

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα προετοιμασίας των Πρωταθλητών Ελλάδας!

Ελλάδα

|

Category image

Περνά από ιατρικά στη Νυρεμβέργη ο Μασούρας, επιστρέφει εκ νέου αύριο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη