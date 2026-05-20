Τελειώνει ο Σεμπάστιαν Λέτο από την Κηφισιά

Χωρίς τον Σεμπάστιαν Λέτο θα πορευτεί τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν η Κηφισιά, η οποία φέτος ξεκίνησε δυνατά στη Stoiximan Super League ενώ και μετά την αποχώρηση των Τεττέη και Παντελίδη κατόρθωσε να εξασφαλίσει την παραμονή της στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Αργεντινός τεχνικός μετά την πολύ επιτυχημένη θητεία του στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, την οποία οδήγησε στην άνοδο στην Stoiximan Super League, όπου και αγωνίζεται την τελευταία διετία, έχει λάβει την απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο, σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, δεν αποκλείεται να υποβάλει εντός της ημέρας (20/5) την παραίτησή του στον Χρήστο Πρίτσα, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, κι αύριο, Πέμπτη (21/5) να καθοδηγήσει για τελευταία φορά την Κηφισιά, στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την τελευταία αγωνιστική των Playouts της Stoiximan Super League.

Υπενθυμίζουμε πως το όνομα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει γραφτεί το τελευταίο διάστημα τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τον Άρη. Μάλιστα, σε πρόσφατη εκπομπή του «Athletiko FC» ο Βασίλης Μοιρώτσος είχε αποκαλύψει πως μετά το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στη Λεωφόρο και τη νίκη των Πειραιωτών, είχε γίνει ένα πρώτο τηλέφωνο στον Λέτο και ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του ως τον επόμενο προπονητή των «πρασίνων» πριν πάει πιο πίσω στη λίστα των επιλογών του τριφυλλιού.

