Ξέσπασε σε λυγμούς ο Νεϊμάρ

Μαζί με τον Νεϊμάρ η Βραζιλία θα μονομαχήσει στα γήπεδα των Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ για το επερχόμενο Μουντιάλ 2026.

Υπήρχαν πολλά ερωτηματικά για την τελική αποστολή της χώρας και για το αν ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «σελεσάο», Κάρλο Ανστελότι, θα συμπεριελάμβανε τον Νεϊμάρ στις κλήσεις του.

Τελικά ο Ιταλός τεχνικός έκανε το χατίρι ολόκληρης της χώρας που το ζητούσε επιτακτικά. Ένα υπέροχο βίντεο κάνει το γύρω του διαδικτύου με τον Νεϊμάρ να ξεσπάει σε κλάματα ακούγοντας το όνομα του από το στόμα του Κάρλο Αντσελότι, δυσκολεύοντας να κρύψει τα συναισθήματα του για το γεγονός ότι θα δώσει και πάλι το «παρών» στη παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ.