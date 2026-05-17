Αυτοί οι σταρ χάνουν το Μουντιάλ

Η «κατάρα» των τραυματισμών και ο πιο…. ηχηρός αποκλεισμός

Με την αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά να έχει ξεκινήσει, η αγωνία κορυφώνεται.

Ωστόσο, για 31 κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το όνειρο «έσβησε» πρόωρα. Είτε λόγω της αποτυχίας των εθνικών τους ομάδων να προκριθούν, είτε λόγω της «κατάρας» των τραυματισμών, η λίστα των απόντων προκαλεί ίλιγγο.

Το «κάζο» της Ιταλίας και οι ηχηροί αποκλεισμοί

Η μεγαλύτερη είδηση που συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη είναι η απουσία της Ιταλίας. Οι «Ατζούρι», μετά τον αποκλεισμό-σοκ στα πλέι οφ από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, θα λείψουν από ένα ακόμη Μουντιάλ. Μαζί τους, μένουν εκτός παίκτες που πρωταγωνιστούν στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο Σάντρο Τονάλι και ο Αλεσάντρο Μπαστόνι.

Παράλληλα, τεράστια ονόματα που θεωρούνται «βαρόμετρα» για τις ομάδες τους δεν κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και τον Βίκτορ Όσιμεν να αποτελούν τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Οι παίκτες που δεν προκρίθηκαν:

  • Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία)
  • Μοϊσέ Κιν (Ιταλία)
  • Σάντρο Τονάλι (Ιταλία)
  • Αλεσάντρο Μπαστόνι (Ιταλία)
  • Βίκτορ Όσιμεν (Νιγηρία)
  • Αντεμόλα Λούκμαν (Νιγηρία)
  • Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Γεωργία)
  • Ντόμινικ Σόμποσλαι (Ουγγαρία)
  • Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Πολωνία)
  • Μπράιαν Μπεουμό (Καμερούν)
  • Μπέντζαμιν Σέσκο (Σλοβενία)
  • Ράσμους Χόιλουντ (Δανία)
  • Κρίστιαν Έρικσεν (Δανία)
  • Γιαν Όμπλακ (Σλοβενία)
  • Κέιλορ Νάβας (Κόστα Ρίκα)
  • Σερχού Γκιρασί (Γουινέα)
  • Ντούσαν Βλάχοβιτς (Σερβία)
  • Λέον Μπέιλι (Τζαμάικα)

Η «κατάρα» των τραυματισμών

Αν ο αποκλεισμός είναι οδυνηρός, ο τραυματισμός λίγο πριν τη σέντρα είναι «εφιάλτης». Η Βραζιλία δέχθηκε το πιο ισχυρό πλήγμα, χάνοντας τρία βασικά στελέχη της, μεταξύ των οποίων τον Ροντρίγκο και τον Έντερ Μιλιτάο. Επίσης, η απουσία του ανερχόμενου Τσάβι Σίμονς (Ολλανδία) και του Ουγκό Εκιτικέ (Γαλλία) αφαιρεί αρκετή από τη λάμψη της διοργάνωσης.

Πρόσφατα εκτός δράσης έμεινε και ο Ματίας Ντε Λιχτ, ο οποίος χειρουργήθηκε στη μέση και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την Εθνική Ολλανδίας στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Εκτός λόγω τραυματισμού:

  • Ροντρίγκο (Βραζιλία)
  • Έντερ Μιλιτάο (Βραζιλία)
  • Εστεβάο (Βραζιλία)
  • Τσάβι Σίμονς (Ολλανδία)
  • Ούγκο Εκιτικέ (Γαλλία)
  • Σερζ Γκνάμπρι (Γερμανία)
  • Λουίς Μαλαγόν (Μεξικό)
  • Σάμου Αγεχόουα (Ισπανία)
  • Τζόνι Καρντόσο (ΗΠΑ)
  • Χοακίν Πανικέλι (Αργεντινή)
  • Χουάν Φόιθ (Αργεντινή)
  • Τακούμι Μιναμίμο (Ιαπωνία)
  • Ματίας Ντε Λιχτ (Ολλανδία)

