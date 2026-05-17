Έστω στους… λίγους αγώνες του κυπέλλου

Κύπελλο το 90/100 των ομάδων θα παίξουν τέσσερα παιχνίδια. Σιγά το μέτρο, παίζουν με την νοημοσύνη μας». Η πιο πάνω άποψη ανήκει στον Τάσο Μακρή, πρώην ποδοσφαιριστή και έναν προπονητή που υπό τις οδηγίες του μεγάλωσαν Κύπριοι ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Το ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την απόφαση της ΚΟΠ που ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη (13/05), σχετικά με την υποχρεωτική χρήση γηγενούς ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με αυτή «οι ομάδες στους αγώνες κυπέλλου από την ερχόμενη ποδοσφαιρική περίοδο, πρέπει να έχουν στην εντεκάδα έναν τουλάχιστον ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου και δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση αντικατάστασης του ποδοσφαιριστή αυτού κατά την διάρκεια του αγώνα, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου». Όπως συμπληρώνεται, όσοι δεν συμμορφωθούν, τότε θα μηδενίζονται και θα αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ αν γίνει στα ημιτελικά ή τον τελικό, στην ομάδα θα επιβάλλεται πρόστιμο €50.000.

Τείνουμε να πούμε ότι ένα δίκιο το έχει ο κ. Μακρής, αφού όντως δεν είναι και πολλά τα παιχνίδια που έχει να δώσει μία ομάδα κατά τη διάρκεια του κυπέλλου, συνεπώς είναι λίγες και οι ευκαιρίες για να δοθεί χρόνος σε Κύπριους ποδοσφαιριστές κάτω των 23 ετών.

Ας το δούμε και λίγο θετικά όμως! Είναι τουλάχιστον ένα βήμα και σίγουρα καλύτερο από το… τίποτα. Το θέμα είναι να υπάρξει συνεχόμενη στήριξη, ώστε να δυναμώσει το κυπριακό στοιχείο και σαφώς κατ’ επέκταση να επωφεληθεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Και αν στη διαδρομή χρειάζονται να μπουν πιο δυναμικά – και ίσως δυσάρεστα για τις ομάδες – μέτρα, ας το πράξουν οι αρμόδιοι…