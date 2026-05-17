Ρεάλ Μαδρίτης: Υπογράφει άμεσα ο Μουρίνιο

Ο έμπειρος τεχνικός θα επιστρέψει στην πάγκο της «Βασίλισσας» της Ευρώπης, στον οποίο είχε βρεθεί και την τριετία 2010-2013. Ο Μουρίνιο ήταν η τελευταία επιλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε επαφές και με άλλους τεχνικούς, χωρίς να καταφέρει να έρθει σε συμφωνία με κάποιον από αυτούς.

Ο Μουρίνιο θα αποχωρήσει από την Μπενφίκα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να καταβάλει στην πορτογαλική ομάδα τη ρήτρα του, η οποία είναι τρία εκατομμύρια ευρώ. Ο Μουρίνιο θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2028 και θα προσπαθήσει να επαναφέρει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον δρόμο των επιτυχιών. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει πρώτα να βάλει τάξη στα αποδυτήρια της ισπανικής ομάδας, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί πολλά περιστατικά απειθαρχίας.

