Κόβεντρι: Πάει για το… μπαμ με πρώην παίκτη της Λίβερπουλ

Η Κόβεντρι φαίνεται πως ήρθε για να… μείνει στην Premier League, καθώς προετοιμάζεται «πυρετωδώς» για τη νέα σεζόν. Πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζει πολύ σοβαρά, μεταγραφή παίκτη που αγωνιζόταν στη Λίβερπουλ και μάλιστα, είχε κατακτήσει ως βασικός το Champions League το 2019!

Ο λόγος για τον Τζίνι Βαϊνάλντουμ, ο οποίος εδώ και λίγα χρόνια, αγωνίζεται στην Σαουδική Αραβία και την Αλ - Ετιφάκ. Το συμβόλαιο του Ολλανδού, λήγει το καλοκαίρι και η Κόβεντρι εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωσή του, ψάχνοντας την επιστροφή του στο «Νησί». Όλα αυτά, σύμφωνα με το «Football Insider».

Ο 35χρονος πλέον, έχει φέτος 16 γκολ και έξι ασίστ σε 32 αναμετρήσεις πρωταθλήματος, κάνοντας ίσως την καλύτερή και πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του!

