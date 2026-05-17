«Η Μίλαν για Μουκουντί – Τον τσεκάρουν ακόμη, Γουέστ Χαμ και Μπρέντφορντ»

Ο Άρολντ Μουκουντί φαίνεται πως έχει μπει στο μεταγραφικό «ραντάρ» αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με το όνομα του κεντρικού αμυντικού της ΑΕΚ να συνδέεται ήδη με ορισμένα κλαμπ από κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TranferFeed, η Μίλαν, η Γουέστ Χαμ και η Μπρέντφορντ παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 28χρονου διεθνούς Καμερουνέζου στόπερ, ενώ ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκδηλώσει και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Παρότι ο Μουκουντί ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2029, το ενδεχόμενο αποχώρησής του δεν μπορεί να αποκλειστεί. Στην Ένωση εμφανίζονται θετικοί μόνο στην περίπτωση που φτάσει στα γραφεία της ΠΑΕ μία ιδιαίτερα υψηλή και συμφέρουσα πρόταση, η οποία θα ικανοποιεί οικονομικά τη διοίκηση.

Ο έμπειρος αμυντικός αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει να ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του μέσα από τις εμφανίσεις του τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο Μουκουντί μετακόμισε στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2022 και από τότε έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής της ΑΕΚ, χάρη στη δύναμη, την ταχύτητα και την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι. Παράλληλα, είναι ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας του Καμερούν, μετρώντας ήδη 18 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο στην ΑΕΚ θεωρούν πως η πραγματική αξία του ποδοσφαιριστή είναι αρκετά μεγαλύτερη, ειδικά με βάση τη ζήτηση που φαίνεται να υπάρχει από ομάδες της Premier League και της Serie A.

