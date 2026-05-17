Ολυμπιακός: Τι αλλάζει στην άμυνα ο Μεντιλίμπαρ με την ΑΕΚ

Στα δύο τελευταία παιχνίδια που έδωσε ο Ολυμπιακός, η αλλαγή που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και φάνηκε να την παγιώνει ήταν στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι ήταν βασικός και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η εικόνα του Νιγηριανού μπακ ήταν ικανοποιητική και στις δύο αναμετρήσεις με τον Βάσκο προπονητή να μένει ευχαριστημένος με την απόδοση του παίκτη.

Ο Μπρούνο είναι παίκτης που τη φετινή σεζόν έχει… σηκώσει μεγάλη κουβέντα για το γεγονός ότι δεν έπαιρνε χρόνο συμμετοχής, αλλά από το Κόπα Άφρικα και μετά το σκηνικό άλλαξε.

Ο Μεντιλίμπαρ, ωστόσο δεν έχει κρύψει πως στον Φρανσίσκο Ορτέγκα έχει μεγάλη εκτίμηση και τον θεωρεί πράγματι έναν πολύ καλό αριστερό μπακ. Ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει στην αποψινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ δεν υπάρχει, αλλά από τον «Μέντι» δεν θα πρέπει να περιμένουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις στην ενδεκάδα.

Η φιλοσοφία ακόμα και τον επιλογών θα είναι αυτή που έχουμε δει από το ματς της Λεωφόρου και μετά. Μάλιστα η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί είναι ότι και στο αριστερό άκρο της άμυνας θα επανέλθει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Αργεντινός αμυντικός αναμένεται να είναι ξανά βασικός κόντρα στην ΑΕΚ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη νίκη με 2-0 επί των «κιτρινόμαυρων» στο Φάληρο ο Ορτέγκα δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού λόγω τραυματισμού. Επίσης στην πρεμιέρα των playoffs στο Φάληρο είχε μείνει εκτός με τον Μεντιλίμπαρ να εμπιστεύεται τον Μπρούνο. Βασικός είχε παίξει μόνο στο 1-1 της Νέας Φιλαδέλφειας. Φυσικά εφόσον επιλέξει όντως τον Ορτέγκα ο Μπρούνο θα είναι ο ένας από τους δύο ξένους που θα μείνει εκτός.

