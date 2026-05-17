Τελευταία παράσταση στην άδεια Λεωφόρο

Παρ’ όλα αυτά, το βάρος της φανέλας και το γόητρο του συλλόγου δεν αφήνουν περιθώρια αδιαφορίας. Ο Παναθηναϊκός καλείται να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός, να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να αποχαιρετήσει το ιστορικό του γήπεδο με μία νίκη που θα μείνει στη μνήμη των οπαδών του, έστω κι αν αυτοί θα απουσιάζουν από τις εξέδρες.

Η λογική οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο Μπενίτεθ θα επιλέξει ένα πιο επιθετικό σχήμα, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται ανοικτή και με καλό ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ «καίγεται» για το τρίποντο, καθώς θέλει τη νίκη ώστε να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, κάτι που αναμένεται να τον οδηγήσει σε μια πιο επιθετική τακτική από το ξεκίνημα του αγώνα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Παναθηναϊκός ίσως βρει χώρους και ευκαιρίες να χτυπήσει στην κόντρα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στις πιθανές επιλογές προσώπων από το τεχνικό επιτελείο. Όλα δείχνουν πως ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα και αυτή θα είναι μια ευκαιρία για τον νεαρό Κροάτη να παρουσιάσει μέρος του ταλέντου και των δυνατοτήτων του σε ένα απαιτητικό παιχνίδι.

Παρά τις δυσκολίες και τις πολλές απουσίες, ο Παναθηναϊκός έχει έναν ξεκάθαρο στόχο : Να κλείσει τη σεζόν με αξιοπρέπεια και ένα αποτέλεσμα αντάξιο της ιστορίας του απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

