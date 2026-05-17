Η Τσέλσι «θύμισε» Λέστερ

Η Τσέλσι ηττήθηκε ξανά, σε ακόμη έναν τελικό. Η Μάντσεστερ Σίτι την κέρδισε με 1-0, βάζοντας... στοπ, σε όσα όνειρα μπορεί να είχε. Οι «μπλε» βρίσκονται σε κακό φεγγάρι, όσον αφορά στους τελικούς, με συνέπεια ο αρχηγός του, να βάζει το όνομά του, δίπλα σε ένα όχι και τόσο κολακευτικό ρεκόρ, που θυμίζει τη Λέστερ και την 20ετη επίδοσή της.

Ακόμη μια προσπάθεια, ακόμη μία ήττα. Η Τσέλσι έχασε ξανά και… ξανά. Δεν κατάφερε να πάρει το Κύπελλο Αγγλίας, φεύγοντας με το κεφάλι σκυμμένο, για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Αυτό, «ανάγκασε» τον αρχηγό της, να σπάσει ένα όχι και τόσο όμορφο ρεκόρ, ενώ συνολικά, οι «μπλε» ισοφάρισαν την επίδοση της Λέστερ!

Από τη σεζόν 2019 – 20, μέχρι και τη φετινή, η Τσέλσι έχει αγωνιστεί σε τέσσερις τελικούς Κυπέλλου Αγγλίας. Κάποιος θα περίμενε έστω μία κατάκτηση, ή και περισσότερες. Η αλήθεια όμως, είναι… πικρή.

Τέσσερις ήττες, μία στα πέναλτι από τη Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα, άλλη μία στο όριο από τη Σίτι φέτος, ενώ Άρσεναλ και Λέστερ, της στέρησαν την κατάκτηση τις σεζόν 2019 – 20 και 2020 – 21.

Αυτό ακριβώς, είχε καταφέρει και η Λέστερ, σε διάστημα βέβαια, 20 ετών, από το 1949, έως και το 1969! Μεγαλύτερο διάστημα, όχι επταετία, όπως οι «μπλε».

Οι «αλεπούδες», ηττήθηκαν από τη Γουλβς τη σεζόν 1948 – 49, ενώ για να φτάσουν ξανά σε τελικό, πέρασαν 11 χρόνια. Το 1961, η Τότεναμ είχε επικρατήσει με 2-0, στερώντας το τρόπαιο. Η συνέχεια ήταν η ίδια, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίζει με 3-1. Τέλος, τη σεζόν 1968 – 69, η Μάντσεστερ Σίτι, έβαλε ένα γκολ, όπως στον φετινό τελικό και στεναχώρησε ξανά, τη Λέστερ.

Τα αρνητικά ρεκόρ όμως, δεν τελειώνουν εδώ. Εκτός από την ομάδα, επηρεάστηκαν και… παίκτες, μετά την ήττα. Ο αρχηγός των «μπλε» Ρις Τζέιμς, έγινε μόλις ο δεύτερος που «καταφέρνει» να ηττηθεί σε τέσσερις συνεχόμενους τελικούς FA Cup. Δεν έχει την πρωτιά, αλλά πλέον έβαλε το όνομά του σε μια λίστα, πολύ… ιδιαίτερη.

Πρώτος που του… συνέβη κάτι τέτοιο, ήταν ο Πολ Μπρέισγουελ, o οποίος παρότι έφτασε τέσσερις φορές στον τελικό, με Έβερτον (τρεις φορές) και Σάντερλαντ, δεν κατάφερε να σηκώσει ούτε μία φορά την κούπα! Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ, η οποία τον κέρδισε τρεις φορές, τον άφησαν… στεναχωρημένο.

England365.gr