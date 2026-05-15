ΑΕΚ: Ανοιχτή η παραμονή του Περέιρα

Αρκετά πιθανή είναι η παραμονή του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ.

Μετά και τη συμφωνία με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ως το 2028, αλλά και με τις ανανεώσεις των Ντομαγκόι Βίντα, Πέτρου Μάνταλου και Λάζαρου Ρότα να έχουν προηγηθεί, λίγες είναι πλέον οι εκκρεμότητες στο ρόστερ της ΑΕΚ για τα συμβόλαια που λήγουν.

Μια από αυτές έχει να κάνει με τον Ρομπέρτο Περέιρα, που επίσης διανύει τις τελευταίες μέρες του τρέχοντος συμβολαίου του. Πάντως σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε πριν λίγους μήνες, οι πιθανότητες παραμονής του Αργεντινού μέσου είναι αρκετές.

Παρότι ο ίδιος δεν έχει κάνει ακόμη σαφείς τις προθέσεις του και συμπληρώνει 15 χρόνια μακριά από την πατρίδα του, εμφανίζεται θετικός να παραμείνει. Την ίδια στιγμή, η εκτίμηση του Μάρκο Νίκολιτς στο πρόσωπό του είναι δεδομένη και ο Σέρβος προπονητής δεν θα έλεγε «όχι» στην παραμονή του.

Σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης θα παίξει και το οικονομικό. Οι ετήσιες απολαβές του «Τούκου» πλησίασαν το 1,5 εκατ. ευρώ και στα 35 του δεν πρόκειται η ΑΕΚ να του προσφέρει ανάλογο ποσό, αλλά αρκετά μικρότερο.

Το θέμα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα, αφού πρόθεση των Νίκολιτς και Ριμπάλτα είναι να κλείσουν άμεσα οι υποθέσεις με το υπάρχον ρόστερ για να προχωρήσουν μετά οι μεταγραφές. Οι αποχωρήσεις των Γκρούγιτς, Γιόνσον και Κάλενς είναι σίγουρες, όχι όμως και του Ζοάο Μάριο, που ανήκει στην Μπεσίκτας για έναν ακόμη χρόνο με τεράστιο συμβόλαιο. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να το επωμιστεί εξ ολοκλήρου, αλλά θα συζητούσε να κρατήσει τον 33χρονο Πορτογάλο μέσο με ένα οικονομικό deal ανάλογο με το φετινό.

