Ηλιόπουλος: «Μάγκικο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ξερίζωσε όλα τα συστήματα για μια νέα εποχή»!

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ξεχείλιζε από συναισθήματα στις πρώτες του δηλώσεις ως πρωταθλητής Ελλάδος, με την ΑΕΚ να κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο μετά και τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 2-1, σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ (1-1).

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε αναφορά για την πορεία της ομάδας σε ολόκληρη τη σεζόν, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Φτάσαμε ως εδώ σαν λιοντάρια, σαν αετοί που πετάμε ψηλά και δεν μας σταματά κανείς».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«Σήμερα μοιράσαμε σε 25.000 οπαδούς τις λέξεις υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό έδειξε η ΑΕΚ σε όλη της την πορεία. Κατάφερε και ξερίζωσε όλα τα συστήματα, το παρασκήνιο, τα κυκλώματα! Αυτό είναι το μάγκικο πρωτάθλημα, αφιερωμένο σε όλη τη νεολαία, για μια νέα εποχή στον ελληνικό αθλητισμό, για τα νέα παιδιά, έξω από βρωμιές και λάσπες. Για να μπορούν να οραματίζονται, να διεκδικούν, έξω από όλα αυτά τα συστήματα. Κοιτάξτε και εσείς, που είστε δημοσιογράφοι, να προάγεται τον αθλητισμό και όχι τα κουτσομπολιά. Για να πάει η χώρα μπροστά, αλλιώς δεν θα πάμε. Αποδείξαμε ότι η νεολαία μπορεί να ονειρεύεται, να διεκδικεί και να έχει στόχους. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω όλοι οι οπαδοί που έχουν το ευ αγωνίζεσθαι.

Οι πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες, ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλτα, όλοι ήμασταν μια γροθιά απέναντι σε όλους, φτάσαμε ως εδώ σαν λιοντάρια, σαν αετοί που πετάμε ψηλά και δεν μας σταματά κανείς».

