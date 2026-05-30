Εθνική: Χωρίς Γιαννούλη η προπόνηση

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για τα προσεχή φιλικά. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκαν νωρίς στου Ρέντη ώστε να δουν το απόγευμα (19:00) τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με μοναδικό απόντα τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης, πραγματοποιήθηκε η προπόνηση. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ενεργοποίηση, ασκήσεις μετάβασης και παιχνίδια σε μικρό χώρο μετά το ζέσταμα.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (4/6) η Ελλάδα αγωνίζεται με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, ενώ την Κυριακή (7/6) αγωνίζεται απέναντι στην Ιταλία στο Παγκρήτιο.