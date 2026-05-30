ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική: Χωρίς Γιαννούλη η προπόνηση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εθνική: Χωρίς Γιαννούλη η προπόνηση

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για τα προσεχή φιλικά. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκαν νωρίς στου Ρέντη ώστε να δουν το απόγευμα (19:00) τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με μοναδικό απόντα τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης, πραγματοποιήθηκε η προπόνηση. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ενεργοποίηση, ασκήσεις μετάβασης και παιχνίδια σε μικρό χώρο μετά το ζέσταμα.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (4/6) η Ελλάδα αγωνίζεται με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, ενώ την Κυριακή (7/6) αγωνίζεται απέναντι στην Ιταλία στο Παγκρήτιο.

 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εθνική Ανδρών: Συνεχίστηκε η προετοιμασία ενόψει Σλοβενίας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Εξαργύρωσε το Champions League με μια σπάνια μεταγραφή ο Νεόφυτος Μιχαήλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το φλερτ που ίσως κρατήσει τον Καμορανέζι Κύπρο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εθνική: Χωρίς Γιαννούλη η προπόνηση

Ελλάδα

|

Category image

Η Ισπανία θα κατακτήσει το Μουντιάλ... σύμφωνα με το «μοντέλο» της Goldman Sachs

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μια μεγάλη συγγνώμη από νικητές και ηττημένους… Το λιγότερο…

Απόψεις

|

Category image

Στη Ρίβερ Πλέιτ ο Οταμέντι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αφήνουν το περιβραχιόνιο

ΑΕΛ

|

Category image

Σχόλιο Τριανταφυλλίδη για την συμφωνία στον ΑΠΟΕΛ: «Εδώ που φθάσαμε...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

To δίλημμα που υπήρχε στον ΑΠΟΕΛ... το ίδιο και στην Πάφο FC

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνεχίζει και τη νέα χρονιά με τον Νώντα Χριστινάκη το ΘΟΪ Λακατάμιας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Επιστροφή στην Α' κατηγορία μετά από πέντε χρόνια

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Μόνο έτσι θα δώσει τον Νικόλα Παναγιώτου η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στον τελικό του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάχη για το «ιερό δισκοπότηρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη