Σαν σήμερα το όνειρο το τρελό έγινε αληθινό σ’ ένα βράδυ θρυλικό

Η… Άγια Νύχτα του Ολυμπιακού στην Αγια Σοφιά! Σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια οι Πειραιώτες επικράτησαν 1-0 της Φιορεντίνα στην παράταση στην Allwyn Arena στον τελικό του Conference League.

«Χρυσός» σκόρερ, ποιος άλλος; Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί! Το τέρμα του Μαροκινού αρχισκόρερ με κεφαλιά στο 116ο λεπτό μετά από σέντρα του Έσε έκανε τον κόσμο των «ερυθρόλευκων», που έδινε δυναμικό «παρών» στη Νέα Φιλαδέλφεια, να ζητωκραυγάσει, χαρίζοντας στο τέλος τον τίτλο. Τον πρώτο ευρωπαϊκό ελληνικού συλλόγου στα χρονικά. Με τον Κώστα Φορτούνη να σηκώνει το τρόπαιο ως αρχηγός της ομάδας.

Αρχιτέκτονας της συγκεκριμένης επιτυχίας ήταν ο νυν τεχνικός των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ανέλαβε στα μέσα της σεζόν αντί του Κάρλος Καρβαλιάλ και αναμόρφωσε τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από το Europa League, αλλά η δεύτερη φάση τον βρήκε στο Conference. Εκεί όπου έβγαλε δύσκολα νοκ άουτ τη Φερεντσβάρος, παίρνοντας δύο νίκες με 1-0. Ακολούθως, έκανε στους «16» την απίστευτη ανατροπή κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας χάσει με 4-1 στο Φάληρο, αλλά στη ρεβάνς έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, όπου επικράτησε 6-1. Στα προημιτελικά επικράτησε 3-2 της Φενέρμπαχτσε εντός, έχοντας προηγηθεί με 3-0 και στην Κωνσταντινούπολη έγινε… θρίλερ η αναμέτρηση. Έχασε 1-0 στην κανονική διάρκεια και πανηγύρισε στα πέναλτι, έχοντας ήρωα τον Τζολάκη.

Στα ημιτελικά θριάμβευσε με 4-2 εκτός έδρας της Άστον Βίλα, κάνοντας μία τρομερή έκπληξη, ενώ στη ρεβάνς επικράτησε 2-0 και έκλεισε ραντεβού για τον τελικό. Η συνέχεια γνωστή…