«Ο Ντουμπόφ μπορεί να αποχωρήσει από την Πάφο» - Πώς τον συνδέουν με τον ΠΑΟΚ

Το όνομα του Ρόμαν Ντουμπόφ βάζει στο... τραπέζι ΜΜΕ του εξωτερικού για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον ΠΑΟΚ, εφόσον αποχωρήσει από την Πάφο.

Νέο όνομα βάζει στο... προσκήνιο δημοσίευμα από την Πολωνία, το οποίο ασχολείται με την πιθανή μετακίνηση του Ρόμαν Ντουμπόφ από την Πάφο στον ΠΑΟΚ για τη θέση του Γενικού Διευθυντή.Όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ: «Ο Ρόμαν Ντουμπόφ, συνιδιοκτήτης και άνθρωπος που θεωρείται υπεύθυνος για τις επιτυχίες της Πάφου, ενδέχεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο και να γίνει γενικός διευθυντής του ΠΑΟΚ».

Μάλιστα, αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρχει λόγω γλώσσας πολύ καλή επικοινωνία τόσο με τον Ιβάν Σαββίδη όσο και με την Μαρία Γκοντσαρόβα. Στη συνέχεια το δημοσίευμα αναφέρει: «Προς το παρόν, όμως, το θέμα της μετακίνησής του στην ελληνική ομάδα παραμένει σε επίπεδο φημών. Πρώτον, θα έπρεπε να αποχωρήσει από την Πάφο. Δεύτερον, δεν είναι γνωστό αν ο ΠΑΟΚ θα του προσφέρει τον υψηλό μισθό που θα απαιτούσε ο Ντουμπόφ».

Στο ίδιο δημοσίευμα υπάρχει και ένα απόσπασμα από πρόσφατη συνέντευξη του Ρώσου στελέχους της Πάφου, ο οποίος περιέγραψε τον εαυτό του ως εξής:

«Αποκαλώ τον εαυτό μου υπουργό εξωτερικών της οργάνωσής μας. Καθήκον μου είναι να αναπτύσσω στρατηγικές, να οργανώνω δομές, να εισάγω τις καλύτερες τεχνολογίες, μεθόδους, προσωπικό, προπονητικά επιτελεία, να δημιουργώ συνεργασίες με ομοσπονδίες και μεγάλους συλλόγους, να συνεργάζομαι με την UEFA και τη FIFA, να εκπροσωπώ τα συμφέροντα του συλλόγου, να προετοιμάζω πλάνα ανάπτυξης της ακαδημίας και να φέρνω όλες τις ευρωπαϊκές επαφές, τις γνώσεις και την εμπειρία μου. Δεν ασχολούμαι με την επιχειρησιακή διαχείριση ή το κομμάτι που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο».

Την ίδια ώρα, σε άλλο δημοσίευμα, ο Καρπόφ υποστηρίζει πως ο Ντουμπόφ θα μπορούσε να αναλάβει πόστο στον ΠΑΟΚ με βοηθό τον Κοσέλεφ. Παράλληλα, από πλευράς Δικεφάλου δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά για τα δημοσιεύματα...

