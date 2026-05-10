Νίκολιτς: «Κανένας τίτλος στην καριέρα μου όπως αυτός»

Συγκινημένος και απόλυτα δικαιωμένος εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, χαρακτηρίζοντας τον φετινό τίτλο ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της επαγγελματικής του πορείας.

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στη σταθερότητα που έδειξε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, τονίζοντας πως η Ένωση άξιζε απόλυτα την κορυφή απέναντι σε πολύ δυνατούς ανταγωνιστές.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το συναίσθημα είναι υπέροχο, είναι από τις καλύτερες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχω πάρει κι άλλους τίτλους, αλλά αυτός είναι μοναδικός. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, έδειξαν σταθερότητα όλη τη σεζόν. Αξίζαμε το πρωτάθλημα, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, απέναντι σε δυνατούς διεκδικητές.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες μου, στο σταφ, στον Ριμπάλτα, στον Μάριο Ηλιόπουλο που μας έδωσε ό,τι θέλαμε για να τα καταφέρουμε. Ήταν ο πρώτος του τίτλος και του αξίζουν συγχαρητήρια.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Αυτό που γινόταν με τον κόσμο μας, με 10-15 χιλιάδες σε κάθε προπόνηση, είναι κάτι απίστευτο. Ο κόσμος της ΑΕΚ το αξίζει. Επίσης ευχαριστώ στην σύζυγό μου, την κόρη μου, τους 30 φίλους μου που ήταν εδώ και με στήριξαν σε όλη τη σεζόν. Ο κόσμος της ΑΕΚ ξέρει πόσο σημαντικό είναι. Θα το γιορτάσουμε, θα πιούμε λίγο κρασί και λίγη μπίρα, αλλά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε την επόμενη σεζόν. Έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας και τον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στο Champions League.

Και οι δύο αλλαγές σκόραραν, όταν οι αλλαγές πιάνουν είσαι έξυπνος προπονητής, όχι τόσο. Δεν είναι έτσι, είναι θέμα ομαδικής προσπάθειας, όλα τα παιδιά βοήθησαν να φτάσουμε στο σημείο αυτό να είμαστε πρωταθλητές».

