Γύρος του θριάμβου από τον Ηλιόπουλο μετά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί επικράτησαν στην Allwyn Arena μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο της Ένωσης.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έκανε τον γύρο του θριάμβου, πανηγυρίζοντας μαζί με τον κόσμο, τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Με κασκόλ της ΑΕΚ στους ώμους και εμφανώς συγκινημένος, ο Ηλιόπουλος απολάμβανε τις ιστορικές στιγμές στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους φίλους της ομάδας να φωνάζουν συνθήματα και να δημιουργούν αποθεωτική ατμόσφαιρα. Το φετινό πρωτάθλημα αποτελεί τον πρώτο μεγάλο τίτλο της εποχής Ηλιόπουλου στην ΑΕΚ.

