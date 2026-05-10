ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τι χρειάζονται ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τι χρειάζονται ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση

Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακούς κυνηγούν τη δεύτερη θέση με τον Δικέφαλο να έχει την ισοβαθμία.

Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό πλέον θα συνεχίσουν τη μάχη τους για τη δεύτερη θέση μετά την ισοπαλία 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τα πράγματα είναι απλά από τη στιγμή που ισοβαθμούν οι δύο ομάδες. Όποια πάρει περισσότερους βαθμούς στα δύο επόμενα παιχνίδια, θα καταλάβει και τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Ο ΠΑΟΚ έχει θεωρητικά ένα μικρό προβάδισμα. Ο λόγος είναι ότι υπερτερεί στην ισοβαθμία, ενώ και οι δύο ομάδες έχουν να παίξει με την πρωταθλήτρια κι αδιάφορη πλέον ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Τετάρτη την Ένωση στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο, ενώ την επόμενη Κυριακή 17 του μήνα, θα παίξουν ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Οι Θεσσαλονικείς σε τέσσερα ματς για το πρωτάθλημα έχουν δύο νίκες και δύο ισοπαλίες κόντρα στους Πειραιώτες. Επικράτησαν 2-1 στον πρώτο γύρο στην Τούμπα και στον δεύτερο γύρο το ματς στο Φάληρο έληξε 0-0. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ νίκησε και για τα playoffs την προηγούμενη Κυριακή με 3-1, ενώ απόψε ήρθαν ισόπαλες 1-1 οι δύο ομάδες.

Οπότε ο ΠΑΟΚ με δύο νίκες παίρνει τη δεύτερη θέση. Οι Πειραιώτες για να μην παίξουν στα προκριματικά του Europa League θα πρέπει να πάρουν περισσότερους βαθμούς από τον ΠΑΟΚ.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Ντελίριο ενθουσιασμού με την είσοδο του Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ηλιόπουλος: «Μάγκικο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ξερίζωσε όλα τα συστήματα για μια νέα εποχή»!

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοινώθηκε ντιλ με Τάνκοβιτς μέχρι το 2028!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Κανένας τίτλος στην καριέρα μου όπως αυτός»

Ελλάδα

|

Category image

Γύρος του θριάμβου από τον Ηλιόπουλο μετά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τι χρειάζονται ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση

Ελλάδα

|

Category image

Ζωντανή για Champions League με φοβερή ανατροπή η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φάση της χρονιάς - Το γκολ της Γουεστ Χαμ στην Άρσεναλ που ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή της απονομής του 22ου στους πρωταθλητές

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προβάδισμα ΠΑΟΚ για την 2η θέση

Ελλάδα

|

Category image

Μπεργκ: «To να τους βλέπεις να πανηγυρίζουν έτσι το κάνει πιο ξεχωριστό» - Η Ομόνοια σε 3 λέξεις

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με ανατροπή και 14η φορά στα... ουράνια!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αποθεώθηκε ο Παπασταύρου - «Η Ομόνοια θα μεγαλώσει σύντομα με δικό της γήπεδο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Κβίντα «έδειξε» παραμονή στον Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έκαναν… θρύψαλα το παγκύπριο ρεκόρ εισιτηρίων οι Ομονοιάτες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη