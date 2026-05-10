Παναθηναϊκός : Να παίξει για τη φανέλα, το γόητρο και την επόμενη μέρα

Η φετινή χρονιά άφησε πικρή γεύση.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε μακριά από τους βασικούς του στόχους, δεν κατάφερε να διεκδικήσει μέχρι τέλους όσα άρμοζαν στο μέγεθος του και πλέον καλείται μέσα από τα τελευταία παιχνίδια των «play off» να περισώσει ό,τι μπορεί σε μια σεζόν απογοητευτική, γεμάτη αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα.

Τα προβλήματα δεν λείπουν ούτε τώρα.

Οι οκτώ συνολικά απουσίες δυσκολεύουν σημαντικά το έργο του τεχνικού επιτελείου και περιορίζουν τις επιλογές σε ένα τόσο απαιτητικό ντέρμπι.

Απέναντι σε μια πολύ δυνατή ΑΕΚ, σε μια «καυτή» έδρα, η αποστολή μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, ιδιαίτερα τώρα που η ομάδα εμφανίζεται βαθμολογικά αδιάφορη.

Βέβαια όταν λέγεσαι Παναθηναϊκός, δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια.

Υπάρχει πάντα η υποχρέωση για προσπάθεια, για νίκη, για ποδόσφαιρο αντάξιο της ιστορίας και της φανέλας του συλλόγου.

Αυτό ακριβώς περιμένει να δει και ο κόσμος του τριφυλλιού από τους ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ.

Μια ομάδα απελευθερωμένη από το άγχος και την πίεση των αποτελεσμάτων, που θα παίξει δημιουργικά, θα βγάλει ενέργεια και θα προσφέρει θέαμα.

Έναν Παναθηναϊκό με προσωπικότητα και διάθεση να αποδείξει ότι διαθέτει ποιότητα και υλικό με προοπτική για την επόμενη χρονιά.

Γιατί, παρά τα λάθη και τις απογοητεύσεις στην διάρκεια της σεζόν, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι αυτή η ομάδα μπορεί να χτίσει κάτι καλύτερο.

Αρκεί το καλοκαίρι να γίνουν οι σωστές κινήσεις, να υπάρξει ξεκάθαρο πλάνο και να δοθούν ευκαιρίες σε ταλαντούχους παίκτες που μέχρι σήμερα δεν πήραν χρόνο για να δείξουν τι μπορούν να προσφέρουν.

Τα τελευταία ντέρμπι της χρονιάς αποτελούν ευκαιρία.

Για δοκιμές, για συμπεράσματα, κόντρα σε ισχυρούς αντιπάλους, ώστε το «τριφύλλι» να παρουσιάσει ένα πιο αισιόδοξο και ανταγωνιστικό πρόσωπο μέχρι το φινάλε.

Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά η εικόνα ενός Παναθηναϊκού που θα θυμίσει πως έχει ακόμη σφυγμό, ποιότητα και λόγους να πιστεύει στην επόμενη μέρα.

Κακά τα ψέματα, ορισμένοι ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές των πράσινων δεν πήραν ευκαιρίες από τον Ισπανό και είναι ανάγκη τώρα που δεν υπάρχει το βαθμολογικό άγχος να αξιοποιηθούν.

