ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός : Να παίξει για τη φανέλα, το γόητρο και την επόμενη μέρα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός : Να παίξει για τη φανέλα, το γόητρο και την επόμενη μέρα

Χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, αλλά με βαριά φανέλα, ιστορία και υποχρέωση απέναντι στον κόσμο του, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ

Η φετινή χρονιά άφησε πικρή γεύση.

 Ο Παναθηναϊκός έμεινε μακριά από τους βασικούς του στόχους, δεν κατάφερε να διεκδικήσει μέχρι τέλους όσα άρμοζαν στο μέγεθος του και πλέον καλείται μέσα από τα τελευταία παιχνίδια των «play off» να περισώσει ό,τι μπορεί σε μια σεζόν απογοητευτική, γεμάτη αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα.

Τα προβλήματα δεν λείπουν ούτε τώρα. 

Οι οκτώ συνολικά απουσίες δυσκολεύουν σημαντικά το έργο του τεχνικού επιτελείου και περιορίζουν τις επιλογές σε ένα τόσο απαιτητικό ντέρμπι. 

Απέναντι σε μια πολύ δυνατή ΑΕΚ, σε μια «καυτή» έδρα, η αποστολή μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, ιδιαίτερα τώρα που η ομάδα εμφανίζεται βαθμολογικά αδιάφορη.

Βέβαια όταν λέγεσαι Παναθηναϊκός, δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια. 

Υπάρχει πάντα η υποχρέωση για προσπάθεια, για νίκη, για ποδόσφαιρο αντάξιο της ιστορίας και της φανέλας του συλλόγου.

Αυτό ακριβώς περιμένει να δει και ο κόσμος του τριφυλλιού από τους ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ. 

Μια ομάδα απελευθερωμένη από το άγχος και την πίεση των αποτελεσμάτων, που θα παίξει δημιουργικά, θα βγάλει ενέργεια και θα προσφέρει θέαμα. 

Έναν Παναθηναϊκό με προσωπικότητα και διάθεση να αποδείξει ότι διαθέτει ποιότητα και υλικό με προοπτική για την επόμενη χρονιά.

Γιατί, παρά τα λάθη και τις απογοητεύσεις στην διάρκεια της σεζόν, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι αυτή η ομάδα μπορεί να χτίσει κάτι καλύτερο. 

Αρκεί το καλοκαίρι να γίνουν οι σωστές κινήσεις, να υπάρξει ξεκάθαρο πλάνο και να δοθούν ευκαιρίες σε ταλαντούχους παίκτες που μέχρι σήμερα δεν πήραν χρόνο για να δείξουν τι μπορούν να προσφέρουν.

Τα τελευταία ντέρμπι της χρονιάς αποτελούν ευκαιρία. 

Για δοκιμές, για συμπεράσματα, κόντρα σε ισχυρούς αντιπάλους, ώστε το «τριφύλλι» να παρουσιάσει ένα πιο αισιόδοξο και ανταγωνιστικό πρόσωπο μέχρι το φινάλε.

Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά η εικόνα ενός Παναθηναϊκού που θα θυμίσει πως έχει ακόμη σφυγμό, ποιότητα και λόγους να πιστεύει στην επόμενη μέρα.

Κακά τα ψέματα, ορισμένοι ταλαντούχοι  ποδοσφαιριστές των πράσινων δεν πήραν ευκαιρίες από τον Ισπανό και είναι ανάγκη τώρα που δεν υπάρχει το βαθμολογικό άγχος να αξιοποιηθούν. 

Novasports.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη