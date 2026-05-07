Με τα ίδια προβλήματα ενόψει ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» συνεχίστηκε σήμερα (07/05) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση των playoffs του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Ρενάτο Σάντσες και Γιώργος Κάτρης, με τον Πορτογάλο μέσο να βλέπει τις ελπίδες του να τεθεί στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ να μειώνονται.

Παράλληλα, θεραπεία ακολούθησαν για μια ακόμα ημέρα οι Τιν Γεντβάι, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό, όλοι τους δεδομένα νοκ άουτ, όπως και ο Κάτρης από τις εναπομείνασες αναμετρήσεις στο «μίνι πρωτάθλημα».

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα των «πράσινων» ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε τακτική και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

sport-fm.gr