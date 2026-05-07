Κεκλεισμένων το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ!

"Καμπάνα" στους Πράσινους για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με την απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, φίλοι του Παναθηναϊκού πέταξαν δύο κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13 και συνολικά πέντε πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου.

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, κάτι που σημαίνει ότι το τελευταίο παιχνίδι του Τριφυλλιού στην ιστορική του έδρα, κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο.

Αναλυτικά η απόφαση:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ,από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 03/05/2026, στο γήπεδο «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», για την 3η αγωνιστική των playoffs του Πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έρριψαν δύο (2) κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13, καθώς και συνολικά πέντε (5) πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου, επέβαλε, με την υπ' αριθμό 16/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

