ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κεκλεισμένων το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κεκλεισμένων το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ!

Με απόφαση της ΔΕΑΒ ο τελευταίος αγώνας του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών

"Καμπάνα" στους Πράσινους για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με την απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, φίλοι του Παναθηναϊκού πέταξαν δύο κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13 και συνολικά πέντε πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου.

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, κάτι που σημαίνει ότι το τελευταίο παιχνίδι του Τριφυλλιού στην ιστορική του έδρα, κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο.

Αναλυτικά η απόφαση: 

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ,από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 03/05/2026, στο γήπεδο «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», για την 3η αγωνιστική των playoffs του Πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έρριψαν δύο (2) κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13, καθώς και συνολικά πέντε (5) πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου, επέβαλε, με την υπ' αριθμό 16/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

SDNA.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην Μπανταλόνα και στο πλευρό της ΑΕΚ ο Μάκης Αγγελόπουλος

Ελλάδα

|

Category image

Η προπώληση του ΑΠΟΕΛ ενόψει Απόλλωνα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ο Καρέτσας συναντήθηκε με την διοίκηση της Ντόρτμουντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέψεις για επιστροφή του Χριστογεώργου στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Φιρμάνι για Ανδρέα Χρίστου στην Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κεκλεισμένων το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Αποκαλύφθηκε η ρήτρα του Στέφανο Σένσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Βούιξε η… πιάτσα με Μασούρα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΠΑ.Σ.Π.: Σταματήστε να υπονομεύετε το μέλλον των στρατευμένων αθλητών

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ο Χατσίδης φωνάζει «παρών» ενόψει Ολυμπιακού!

Ελλάδα

|

Category image

Υπερβολικό σενάριο για ΑΕΚ και Ταβερνιέ

Ελλάδα

|

Category image

Ορισμοί διαιτητών: Ξένοι στα... σημαντικά της αγωνιστικής σε α' και β' γκρουπ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε αλώβητη (και) από τη Πάφο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο κόσμος της Λίβερπουλ «μίλησε» και πήρε τη νίκη κόντρα στη διοίκηση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Κρούση για τον Μίγια σύμφωνα με τους Ισπανούς

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη