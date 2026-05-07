Στην Μπανταλόνα και στο πλευρό της ΑΕΚ ο Μάκης Αγγελόπουλος

Η ΑΕΚ μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four του BCL στην Μπανταλόνα, με την Ένωση να αντιμετωπίζει απόψε το βράδυ στις 22:00 την Ουνικάχα Μάλαγα, με φόντο την πρόκριση στον τρίτο τελικό της ιστορίας της.

Η Ένωση θα έχει στο πλευρό της περισσότερους από 700 φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν μέχρι την καταλανική πόλη για να σταθούν στο πλευρό της.

Φυσικά, το «παρών» θα δώσει σύσσωμη η διοίκηση της «Βασίλισσας», με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλο, να φτάνει σήμερα στην Μπανταλόνα ώστε να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη προσπάθεια της ΑΕΚ στον δρόμο προς τον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου.

