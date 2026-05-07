Όσο δεν σηκώνει κεφάλι…

Η Πάφος συνεχίζει να ανησυχεί, μετά τη νέα ήττα, αυτή τη φορά από την Ομόνοια. Οι γαλάζιοι έχασαν την ευκαιρία να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την 4η και υπό προϋποθέσεις ευρωπαϊκή θέση, έτσι, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για χαμένο έδαφος ενόψει της συνέχειας.

Οι γαλάζιοι «πληρώνουν» ξανά την αστάθεια που παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα, ενώ η δυστοκία έκανε ξανά την εμφάνιση της. Χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να βάλουν την Πάφο σε θέση οδηγού, όμως ο Φαμπιάνο και οι λανθασμένες αποφάσεις στο τελευταίο… κλικ, την κράτησαν στο μηδέν.

Το στοίχημα πλέον για τον Σα Πίντο είναι το 3Χ3 και η κατάκτηση του κυπέλλου. Ο δεύτερος θεσμός… αργεί, όμως οι τρεις αγωνιστικές είναι διαδοχικές και η Πάφος δεν έχει την πολυτέλεια για χαμένο έδαφος.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν έχει βάλει ακόμη τη δική του… πινελιά στους γαλάζιους, καθώς η βελτιωμένη εικόνα δεν έχει διάρκεια, κι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ενόψει τελικού.