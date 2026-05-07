Με πιο ενεργό ρόλο

Ο Αλέσιο Ντα Κρουζ άνοιξε το περασμένο Σαββάτο, λογαριασμό με τη φανέλα της Ανόρθωσης. Έκανε το 2-0 απέναντι στην Ένωση και ουσιαστικά... συστήθηκε στο κυανόλευκο κοινό.

Ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε τον Ιανουάριο αλλά λόγω ανετοιμότητας και τραυματισμών, δεν μπόρεσε να βοηθήσει ουσιαστικά. Γενικά κατέγραψε μόλις 279 λεπτά συμμετοχής.

Θεωρείται δεδομένο πως θα συνεχίσει στην «Κυρία» και τη νέα περίοδο. Έχει συμβόλαιο και νοουμένου πως δεν μπορούν να γίνουν μεταγραφές, θα αποτελέσει μία... καλή προσθήκη μιας και παρά το μικρό διάστημα που τον είδαμε, έδειξε θετικά στοιχεία.

Ο 29χρονος ακραίος επιθετικός θα είναι άλλωστε πολύ πιο έτοιμος, με φουλ προετοιμασία στα πόδια του. Θα είναι και για τον ίδιο μία πρόκληση να κάνει επανεκκίνηση στην καριέρα του.