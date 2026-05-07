Ο Βλάχοβιτς δεν ανανεώνει με τη Γιουβέντους, ο ρόλος του Λεβαντόφσκι για το μέλλον του

Μπορεί οι άνθρωποι της Γιουβέντους να έχουν προσφέρει στον Βλάχοβιτς ένα συμβόλαιο «τύπου Γιλντίζ» ο Σέρβος, ωστόσο, είναι πεπεισμένος ότι έχει αγορά και περιμένει.... και πιο συγκεκριμένα ο 26χρονος φορ περιμένει τι θα γίνει με τον Λεβαντοφσκί στη Μπαρτσελόνα.

Καθώς έχουν υπάρξει πολλά δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο Πολωνος στράικερ έχει εκφράσει την επιθυμία του να παίξει στη Μίλαν την ώρα που και η Γιουβέντους ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει το καλοκαίρι.

Ο Βλάχοβιτς όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Gazzetta dello sport, προς το παρόν, δεν έχει καμία πρόθεση να αποκαλύψει τα χαρτιά του, πάντα σύμφωνα με την πεποίθηση ότι μπορεί να κάνει το άλμα σε συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα. Το σίριαλ με την ανανέωση του συμβολαίου του καλά κράτει... με τον Σέρβο επιθετικό να μπαίνει να σκόραρει και όλα να δείχνουν πως ανυπομονεί να φύγει από την Κυρία του Τόρινο. Απο την πλευρά τους οι Μπιανκονέρι δεν είναι αδιάφοροι στις απαιτήσεις του Σπαλέτι που τον θέλει στην ομάδα. Ωστόσο εκείνος σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται στον Τύπο ανα διαστήματα δεν είναι και πολύ «θερμός» στο να ανανεώσει.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο στόχαστρο των Μπλαουγκράνα παραμένει ο Χουλιάν Άλβαρες και ρεπορταζ αναφέρουν πως προ των πυλών ειναι η αποχώρησει τυ Φέραν Τόρες, κάτι που θα μπορούσε να φέρει τον Βλάχοβιτς ακόμη πιο κοντά στην ομάδα του Χάνσι Φλικ. Ακόμη ο Βλάχοβιτς έχει αυτοπροταθεί και στη Μπάγερν.

