Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν λακωνικός στις δηλώσεις του ενόψει του Game 4 κόντρα στην Βαλένθια, σημειώνοντας ότι όλοι είναι πεπεισμένοι στην ομάδα πως η σειρά θα τελειώσει αύριο στο Telekom Center (8/5, 21:15).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Αύριο θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας στο ανοικτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας».

