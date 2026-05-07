Φαν Μπάστεν: «Δεν έχω μεγάλες προσδοκίες από την Ολλανδία, θα στηρίξω τη Βραζιλία»

«Δεν περιμένω πολλά από την Εθνική Ολλανδίας, οπότε στο Μουντιάλ θα υποστηρίζω τη Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φαν Μπάστεν.

Ο παλαίμαχος θρύλος της Μίλαν εμφανίστηκε απογοητευμένος τόσο από την κατάσταση στο ολλανδικό ποδόσφαιρο όσο και από την εικόνα της Ιταλίας και των «Ροσονέρι».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ιδιοκτησιακό μοντέλο των ιταλικών συλλόγων.

«Οι ξένοι ιδιοκτήτες είναι η καταστροφή του ιταλικού ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί ξένοι ιδιοκτήτες στην Ιταλία που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία των συλλόγων ούτε πραγματικό ενδιαφέρον γι’ αυτήν. Είναι κρίμα. Θα ήταν απαραίτητο να επιστρέψει το ιταλικό ποδόσφαιρο σε ιταλικά χέρια, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει και στην ευρωπαϊκή ελίτ».

SDNA.gr