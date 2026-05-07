«Νοκ άουτ» για το υπόλοιπο της σεζόν ο Καρντόσο, αμφίβολος για το Μουντιάλ

Ένας απρόοπτος «πονοκέφαλος» προέκυψε για τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, περίπου 40 ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, το οποίο φιλοξενούν οι ΗΠΑ, από κοινού με τον Καναδά και το Μεξικό. Ο εκλέκτορας της αμερικανικής ομάδας θα χρειαστεί να περιμένει για να μάθει αν μπορεί να υπολογίζει στα πλάνα του τον Τζόνι Καρντόσο, ο οποίος υπέστη βαρύ διάστρεμμα στη σημερινή (7/5) προπόνηση της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 25χρονος μέσος θα χάσει σίγουρα τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του ισπανικού πρωταθλήματος και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να είναι έτοιμος στο ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Καρντόσο έχει καταγωγή από τη Βραζιλία, αλλά γεννήθηκε στις ΗΠΑ, έχει πάρει την αμερικανική υπηκοότητα και αγωνίζεται από το 2020 στην εθνική ομάδα της χώρας, με την οποία έχει καταγράψει 23 συμμετοχές και έχει κατακτήσει δύο φορές το Nations League της CONCACAF.

ΑΠΕ-ΜΠΕ