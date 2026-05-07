Σκέψεις για επιστροφή του Χριστογεώργου στον Παναθηναϊκό

Οι μεγάλες αλλαγές που αναμένονται το προσεχές καλοκαίρι στη θέση του τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο (και) την περίπτωση του Νίκου Χριστογεώργου για το Νο 2 στην ιεραρχία των γκολκίπερ του «τριφυλλιού».

Με δεδομένες τις αποχωρήσεις των Αλμπάν Λαφόν (Ναντ) και Λούκας Τσάβες (Ιντεπεντιέντε) μετά το τέλος των δανεισμών τους, οι «πράσινοι» εξετάζουν την ενίσχυση τόσο στη θέση του βασικού γκολκίπερ όσο και στο υπόλοιπο τιμ κάτω απ’ τα δοκάρια, με τον 26χρονο τερματοφύλακα του ΟΦΗ να βρίσκεται στο «μπλοκάκι» τους.

Ο Χριστογεώργος, προϊόν της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2023 για τον ΟΦΗ προκειμένου να βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής και έκτοτε έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο.

Με 67 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και βασικό ρόλο στην πορεία των Κρητικών έως την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Έλληνας πορτιέρε έχει πλέον καθιερωθεί ως βασικός τερματοφύλακας του ΟΦΗ, υπογράφοντας μάλιστα νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Πέρα απ’ το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός αξιολογεί ιδιαίτερα και το status του ως «club grown» ποδοσφαιριστή, στοιχείο σημαντικό για τη διαμόρφωση στην ευρωπαϊκή λίστα της UEFA.

Οι «πράσινοι», πάντως, είχαν φροντίσει να διατηρήσουν σημαντικά δικαιώματα όταν τον παραχώρησαν στον ΟΦΗ. Συγκεκριμένα, κράτησαν ποσοστό μεταπώλησης 35%, αλλά και δικαίωμα προτεραιότητας σε περίπτωση πρότασης από άλλη ομάδα. Παράλληλα, στη συμφωνία υπάρχει και όρος επαναγοράς, που επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να αποκτήσει ξανά τον παίκτη καταβάλλοντας ποσό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Το ενδιαφέρον γύρω απ’ τον Χριστογεώργο έχει αυξηθεί μετά την εφετινή σεζόν, με ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να παρακολουθούν την περίπτωσή του, ωστόσο ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο εφόσον αποφασίσει να κινηθεί για την επιστροφή του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ