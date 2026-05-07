Μαρτίνεθ: «Ο Άταμαν προκάλεσε την τεχνική ποινή και μετά... τρελάθηκε στους διαδρόμους!»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μετά τη νίκη της Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Game 3 μίλησε για την αποβολή του από το ματς και τοποθετήθηκε γύρω από τη συμπεριφορά του Εργκίν Άταμαν.

Η Βαλένθια έβγαλε χαρακτήρα στο Game 3 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center και κατάφερε να μειώσει στη σειρά (2-1) επικρατώντας με 87-91.

Την αναμέτρηση, ωστόσο, σημάδεψε η ένταση που προκλήθηκε ανάμεσα στους προπονητές των δύο ομάδων Πέδρο Μαρτίνεθ και Εργκίν Άταμαν με τον πρώτο να τοποθετείται για το σκηνικό στο ματς.

«Μια γλυκόπικρη αίσθηση. Το γλυκό κομμάτι είναι η νίκη της ομάδας και το πικρό κομμάτι είναι η αποβολή. Ήμασταν λίγο απογοητευμένοι γιατί και στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια, ο κόουτς Αταμάν, είναι μάστερ στο να ελέγχει την κατάσταση, όταν είχαμε τον έλεγχο και παίζαμε καλά με ένα μικρό προβάδισμα, προκάλεσε τεχνική ποινή και στα δύο παιχνίδια και η διαιτησία άλλαξε. Απλώς ήθελα να κάνω τους διαιτητές να καταλάβουν ότι αυτό δεν μπορούσε να επιτραπεί και ότι έπρεπε να αντιληφθούν πως η διαιτησία έπρεπε να είναι δίκαιη».

Για την αποβολή του: «Τρελάθηκε, μας απέβαλαν και τους δύο και μετά τρελάθηκε ακόμη περισσότερο εδώ, στους διαδρόμους. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια… σολομώντεια απόφαση· και οι δύο είχαμε βγει από την περιοχή των προπονητών μας. Είχε ήδη δεχθεί τεχνική ποινή, αυτή που ο ίδιος προκάλεσε, και υποθέτω ότι ήθελαν να αποβληθούν και οι δύο προπονητές. Δεν έχω κάτι να πω για τους διαιτητές. Αυτό που δεν ήθελα ήταν να επηρεάσουν ξανά το παιχνίδι, όπως πιστεύω ότι έκαναν με τις τεχνικές ποινές στα παιχνίδια 1 και 2».

