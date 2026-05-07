Το ακραίο σενάριο που στέλνει τον ΑΠΟΕΛ τρίτο και τι γίνεται σε τριπλή ισοβαθμία

Μετά την ήττα από τον Άρη ο ΑΠΟΕΛ είδε τις πιθανότητές του για κατάληψη της τέταρτης θέσης να μειώνονται σημαντικά (παρά τη διατήρηση του -3 από την Πάφο) όμως... μαθηματικά, εξακολουθεί να ελπίζει ακόμη και για την τρίτη θέση.

Πρόκειται για ένα ακραίο σενάριο, καθώς με τους γαλαζοκίτρινους να βρίσκονται στο -9 από τον τρίτο Απόλλωνα, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

α) ο ΑΠΟΕΛ (52β.) να νικήσει και τα τρία του παιχνίδια (μετά τους Λεμεσιανούς αντιμετωπίζει Ομόνοια και Πάφο),

β) ο Απόλλωνας (61β.) μετά την ήττα (βάσει σεναρίου) από τον ΑΠΟΕΛ, να χάσει και τα άλλα δύο του ματς (με Άρη και Ομόνοια), και

γ) η Πάφος (55β.) να μην πάρει και τους έξι βαθμούς στους αγώνες της με Άρη και ΑΕΚ.

Σημειώνεται πως βάσει του πιο πάνω σεναρίου ο ΑΠΟΕΛ θα τερματίσει τρίτος ένεκα υπεροχής του σε ισοβαθμία με τον Απόλλωνα, δεδομένου ότι θα φτάσει τις δύο νίκες απέναντί του και η πρώτη ήταν με δύο γκολ διαφορά, ενώ οι δύο νίκες των Λεμεσιανών ήταν αμφότερες με ένα γκολ διαφορά.

Υφίσταται πάντως και σενάριο τριπλής ισοβαθμίας, κάτι που μπορεί να γίνει εάν τηρηθούν οι δύο πρώτες από τις πιο πάνω προϋποθέσεις (τρεις νίκες ο ΑΠΟΕΛ και τρεις ήττες ο Απόλλωνας) και η Πάφος κερδίσει τόσο τον Άρη όσο και την ΑΕΚ (βάσει σεναρίου ηττάται στο φινάλε από τον ΑΠΟΕΛ). Σε αυτή την περίπτωση οι τρεις ομάδες θα ισοβαθμούν στους 61 βαθμούς και την τρίτη θέση θα πάρει ο Απόλλωνας έχοντας 16 βαθμούς στα οκτώ παιχνίδια του με ΑΠΟΕΛ και Πάφο. Τέταρτος θα καταταγεί ο ΑΠΟΕΛ με δέκα βαθμούς στα μεταξύ των τριών ομάδων παιχνίδια και πέμπτη η Πάφος με οκτώ.

