ΠΑΟΚ: Ο Χατσίδης φωνάζει «παρών» ενόψει Ολυμπιακού!

Πρωινή προπόνηση περιελάμβανε σήμερα (7/5) το... μενού στη βροχερή Νέα Μεσημβρία για τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενόψει του αγώνα της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό.

Ο Δημήτρης Χατσίδης φώναξε «παρών» στη σημερινή προπόνηση, στην οποία προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα και τίθεται αυτόματα στη διάθεση του προπονητή για το Κυριακάτικο παιχνίδι.

Tο προπονητικό πρόγραμμα της Πέμπτης (07.05) ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo, παιχνίδια κατοχής και στη συνέχεια το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στην τακτική.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες, ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ αύριο (8/5) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.

