ΠΑΟΚ: Ανεβάζει στροφές για Ολυμπιακό

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το κυριακάτικο ντέρμπι, χωρίς τους γνωστούς απόντες, μπήκε ο «δικέφαλος του Βορρά».

Ο «δικέφαλος του Βορρά» μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το κυριακάτικο ματς, με τη σχετική ενημέρωση ν’ αναφέρει:

«Η δουλειά για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό συνεχίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (28.04) στη Νέα Μεσημβρία.Παίκτες και τεχνικό επιτελείο συγκεντρώθηκαν στο προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, rondo και αναμετρήσεις 4 vs 4.Οι Γιώργος Γιακουμάκης, Ντέγιαν Λόβρεν, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά συνέχισαν με θεραπεία.Την Τέταρτη (29.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».

