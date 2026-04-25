Νίκολιτς: «Περήφανος που είμαι προπονητής αυτής της ομάδας - Ένιωσα μεγάλη σύνδεση με τον σύλλογο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε στο Μουσείο της ΑΕΚ και μίλησε για την εμπειρία που έζησε, τονίζοντας ότι αισθάνεται ακόμα πιο περήφανος

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, επισκέφθηκε το Μουσείο της Ένωσης, με την επίσημη σελίδα του Μουσείου να αναρτά βίντεο στο οποίο κάνει την περιήγησή του ο Σέρβος τεχνικός.

Ο Νίκολιτς μίλησε για την τρομερή εμπειρία που βίωσε, τονίζοντας ότι αισθάνεται ακόμα πιο περήφανος για την ομάδα του και πως ένιωσε μια ιδιαίτερη σύνδεση, κάθε δευτερόλεπτο που βρισκόταν εκεί.

Όσα είπε ο Νίκολιτς

«Καταπληκτική εμπειρία. Ένιωσα τόσο περήφανος που είμαι προπονητής. Παρόλο που ήμουν περήφανος, εννοείται και πριν επισκεφθώ το Μουσείο, αλλά σε κάθε λεπτό ή δευτερόλεπτο που πέρασα στο Μουσείο, ένιωσα σύνδεση με τη μεγάλη Ιστορία, αυτής της ομάδας, αυτού του συλλόγου. Των ανθρώπων. Πιο σημαντικό, των ανθρώπων που συνδέονται με αυτόν τον σύλλογο.

Ηταν μεγάλη μου χαρά και συνιστώ σε όλους τους φίλους μου που θα έρθουν εδώ για τους αγώνες και έρχονται σε κάθε αγώνα, σε μεγάλους αριθμούς, να επισκεφτούν το Μουσείο και να τους ξεναγήσω στην Ιστορία.

Επειδή, πολλοί σύλλογοι διαθέτουν Μουσείο μέσα στο γήπεδο. Άλλο πράγμα είναι να μπεις μέσα και να δεις μερικά τρόπαια κι άλλο πράγμα είναι να καταλάβεις την Ιστορία, ολοκληρωτικά από την ίδρυση μέχρι και σήμερα.

Και επίσης, την ιστορία των προσφύγων στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, επειδή έχω επισκεφθεί και τα δύο. Και τα δυο αυτά Μουσεία αποτελούν μοναδικές εμπειρίες και νομίζω ότι όλοι πρέπει να αισθάνονται περήφανοι, πρώτα απ’ όλα εσείς και όλοι μέσα στον Σύλλογο που έχετε κάτι τέτοιο, το οποίο πιστεύω ότι είναι μοναδικό. Δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο στο χώρο του ποδοσφαίρου».

