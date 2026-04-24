Λουτσέσκου: «Όσα συνέβησαν φέτος περιγράφουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ - Είμαστε όμως ακόμα εδώ και θέλουμε τον τίτλο»

Εν όψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο προπονητής του «Δικεφάλου του Βορρά», Ραζβάν Λουτσέσκου, τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για την αυριανή αναμέτρηση.

Ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας του, τη σημασία του τελικού, αλλά και τη νοοτροπία που πρέπει να δείξουν οι παίκτες του απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο και ένα δυνατό ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Παράλληλα, απαρίθμησε τους λόγους που το συγκεκριμένο ματς είναι ιδιαίτερο, αλλά στάθηκε και στις πολλές δυσκολίες με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος φέτος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, σχολιάζοντας πως όσα συνέβησαν στη σεζόν αντικατοπτρίζουν τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι ένας ιδιαίτερος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά πρέπει να παραδεχθώ ότι έτσι είναι κάθε τελικός. Ζω για να κερδίζω στο ποδόσφαιρο, είμαι αυτός ο άνθρωπος. Αν δεν κερδίζω, είμαι νεκρός για κάποιες μέρες. Από πάνω μας έχει περάσει ένας τυφώνας. Οτιδήποτε έχει συμβεί είναι σαν τυφώνας για εμάς. Αν μπορούσα να το παρομοιώσω με κάτι, περιγράφει όλη την ιστορία μας στα 100 χρόνια.Είχαμε ένα από τα πιο δύσκολα προγράμματα με δύσκολα παιχνίδια στην Ευρώπη, περίπλοκα στο πρωτάθλημα. Υπήρχαν αντικειμενικοί τραυματισμοί, αλλά συνέβησαν και τρελά πράγματα. Υπήρχαν απώλειες, με τους φιλάθλους στη Ρουμανία, αργότερα η δολοφονία του οπαδού μας, ο θάνατος του πατέρα μου, ο θάνατος του αδερφού του Ιβάν Σαββίδη. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα βρισκόμαστε εδώ.

Θα πρέπει να δείξουμε τη δική μας προσωπικότητα και δύναμη.Η ιστορία με τους τραυματισμούς, δημιούργησε προβλήματα κι ένα διαφορετικό μοτίβο. Οι παίκτες που ήρθαν στον χειμώνα, έπρεπε να παίξουν άμεσα, δεν είχαν μια ομαλή μετάβαση στην ομάδα. Αναγκάστηκαν να γίνουν βασικοί, χωρίς την υποστήριξη των παλιών παικτών. Δεν ήταν εύκολη η κατάσταση. Είναι σημαντικό το τρόπαιο και για όλους τους παραπάνω λόγους είναι ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ.Δεν συμμετείχαμε στους πανηγυρισμούς του κόσμου, μόνο στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Η γιορτή αυτή εκφράζει τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα είναι γεμάτη ιστορία, δύσκολες μάχες, αντιδράσεις και πάθος. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Έχουμε εμπειρία από δύσκολα παιχνίδια τα τελευταία χρόνια.Θα πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας, να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα στον ΠΑΟΚ, ακόμη κι αν δεν βρίσκεται στην κορυφαία κατάσταση. Πρέπει να έχουμε την πλήρη αποφασιστικότητα για να σηκώσουμε το τρόπαιο. Ο ΟΦΗ είναι σε καλή αγωνιστική φόρμα. Είναι μια ομάδα που δείχνει αυτοπεποίθηση το τελευταίο διάστημα. Έχουν καλά αποτελέσματα κι έχει γίνει πολλή δουλειά από τους προπονητή και τους παίκτες. Χρειάζονται σεβασμό από εμάς,

Η απόφαση να παιχτεί ο τελικός αυτός στις 25 Απριλίου έχει παρθεί από τον Αύγουστο. Οπότε απλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μπούμε και να παίξουμε τον τελικό αύριο, όπως έχει οριστεί».