Θέλει… επιτέλους τρίποντο

Τρίποντο μετά από ένα μήνα (και τρεις μέρες) στοχεύει να πανηγυρίσει απόψε (19.00) η ΑΕΚ σε βάρος του Άρη. Ενδεχόμενη νίκη θα σημαίνει εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου κατά 90% από πλευράς Λαρνακέων, οι οποίοι καλούνται να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά τις 22 Μαρτίου, όταν κέρδισαν 1-0 τον ΑΠΟΕΛ. Με μια πιθανή επιτυχία, η ομάδα θα παραμείνει στην 2η θέση της βαθμολογίας και τουλάχιστον θα διατηρήσει την απόσταση των τεσσάρων βαθμών, που έχει από την 4η Πάφος F.C. (ενδεχομένως και να την αυξήσει). Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν λείπουν ούτε αυτή την εβδομάδα, αφού εκτός πλάνων του Ροθάδα είναι οι Π. Ιωάννου και Ρούμπιο, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Δεν υπολογίζονται και οι μόνιμα τραυματίες Σαμπορίτ, Αμίν, Καμπρέρα και Τσακόν. Αντίθετα, σημαντική θεωρείται η επιστροφή του Ρομπέρζ, ο οποίος αναμένεται να παίξει στο κέντρο της άμυνας παρτενέρ του Μιλίτσεβιτς. Η επάνοδος του 38χρονου κεντρικού αμυντικού δίνει τη δυνατότητα στον Εκπολό να επανέλθει στη φυσική του θέση, αυτή του δεξιού μπακ. Όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας, η λογική λέει ότι θα διατηρηθεί ο Γκουρφίνγκελ, ο οποίος είχε καλή παρουσία στο «Στέλιος Κυριακίδης». Μία πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ θ’ αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκουρφίνγκελ, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ροντέν, Ιβάνοβιτς, Μιραμόν, Μπάγιτς. Θέση βασικού διεκδικούν οι Χάιρο, Γκαρσία και Μουντραζίγια.