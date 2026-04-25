Έξαλλος ο Γκουαρδιόλα με τις τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ

Το ερχόμενο Μουντιάλ, μπορεί να είναι ιστορικό, όντας η πρώτη διοργάνωση στην ιστορία με 48 ομάδες και διάρκεια σχεδόν 40 ημερών, έχει όμως και έναν μεγάλο... αστερίσκο.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι αδιανόητες, με αποκορύφωμα τον τελικό, όπου ένα πακέτο τεσσάρων εισιτηρίων, κοστίζει σχεδόν δύο εκατομμύρια ευρώ!

Η συζήτηση γύρω από τις τιμές είναι συνεχής το τελευταίο διάστημα, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να παίρνει θέση για το εν λόγω ζήτημα, εκφράζοντας τον εκνευρισμό και την απογοήτευσή του.

«Πριν από χρόνια, το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν μια γιορτή του ποδοσφαίρου και της χαράς που φέρνει. Όλοι ταξίδευαν στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, από άλλες ηπείρους, για να δουν τη χώρα τους και να την υποστηρίξουν. Ήταν προσιτό. Τώρα, είναι σύγχρονη εποχή, έτσι δεν είναι.

Είναι τόσο ακριβό. Δεν γνωρίζω τον λόγο, το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους. Φυσικά, πρέπει να σκεφτούμε τους χορηγούς, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν βιώσιμο. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Αλλά οι οπαδοί είναι το κλειδί για να συνεχιστεί αυτή η επιχείρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεπ.

