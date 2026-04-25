Περιμένουν το τελευταίο ξέσπασμα
Ο κόσμος της Ομόνοιας δίνει το «παρών» του μαζικά σε όλα τα παιχνίδια από την έναρξη της σεζόν
Οι πράσινοι είναι μία ανάσα από το να κατακτήσουν και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Πλέον αυτό είναι καθαρά θέμα χρόνου και ο κόσμος απλώς περιμένει πότε θα συμβεί για το τελευταίο ξέσπασμα χαράς.
Μπορεί να γίνει αύριο Κυριακή (26/4), αν η ΑΕΚ έχει απώλειες στο παιχνίδι με τον Άρη στην «Αρένα».
Η προσμονή είναι τεράστια και ο λαός του τριφυλλιού ετοιμάζεται για το μεγάλο γλέντι της κατάκτησης του πρωταθλήματος.
Απ΄όταν ολοκληρώθηκε το νικηφόρο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, οι αναρτήσεις είναι εκατοντάδες.