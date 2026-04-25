Περιμένουν το τελευταίο ξέσπασμα

Οι πράσινοι είναι μία ανάσα από το να κατακτήσουν και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Πλέον αυτό είναι καθαρά θέμα χρόνου και ο κόσμος απλώς περιμένει πότε θα συμβεί για το τελευταίο ξέσπασμα χαράς.

Μπορεί να γίνει αύριο Κυριακή (26/4), αν η ΑΕΚ έχει απώλειες στο παιχνίδι με τον Άρη στην «Αρένα».

Η προσμονή είναι τεράστια και ο λαός του τριφυλλιού ετοιμάζεται για το μεγάλο γλέντι της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Απ΄όταν ολοκληρώθηκε το νικηφόρο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, οι αναρτήσεις είναι εκατοντάδες.