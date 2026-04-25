ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: Τελικός σε ασπρόμαυρο φόντο και διαφορετικά «πρέπει»

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας φέρνει αντιμέτωπους ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (20:30), σε μια αναμέτρηση που συνδυάζει ιστορία, πίεση και φιλοδοξία. Οι δύο ομάδες συναντιούνται με κοινό στόχο το τρόπαιο, αλλά με εντελώς διαφορετική αφετηρία.

Ο ΠΑΟΚ έχει συνδέσει τα τελευταία χρόνια την παρουσία του με τους τελικούς. Από το 2017 και μετά, ο «δικέφαλος» μετρά επτά συμμετοχές σε τελικό, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο τέσσερις φορές (2017, 2018, 2019, 2021). Συνολικά, έχει σηκώσει το Κύπελλο οκτώ φορές στην ιστορία του, ωστόσο κουβαλά και αρκετές χαμένες ευκαιρίες, με τις δύο πιο πρόσφατες παρουσίες του να έχουν καταλήξει σε ήττες (2022, 2023).

Για τον ΠΑΟΚ, ο φετινός τελικός έχει χαρακτήρα «πρέπει». Το πρωτάθλημα έχει ουσιαστικά χαθεί και η κατάκτηση του Κυπέλλου αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για τίτλο, αλλά και για ένα φινάλε που θα δώσει διαφορετική χροιά στη σεζόν. Παράλληλα, υπάρχει και το ευρωπαϊκό κίνητρο, καθώς σε περίπτωση που η ομάδα του Λουτσέσκου δεν πάρει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, τότε το τρόπαιο γίνεται αυτοσκοπός γιαν να μην πάρει ο ΟΦΗ το καλό εισιτήριο του Europa League.

«Πρέπει να έχουμε την πλήρη αποφασιστικότητα για να σηκώσουμε το τρόπαιο. Ο ΟΦΗ είναι σε καλή αγωνιστική φόρμα. Είναι μια ομάδα που δείχνει αυτοπεποίθηση το τελευταίο διάστημα. Έχουν καλά αποτελέσματα κι έχει γίνει πολλή δουλειά από τους προπονητή και τους παίκτες. Χρειάζονται σεβασμό από εμάς», τόνισε ο Ρουμάνος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου, ο οποίος έχει δύο διλήμματα για την ενδεκάδα.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ βρίσκεται σε τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τέταρτη συνολικά στην ιστορία του. Η μοναδική του κατάκτηση ήρθε το 1987, ενώ η περσινή παρουσία στον τελικό λειτουργεί ως πολύτιμη εμπειρία. Οι Κρητικοί δεν κουβαλούν την ίδια πίεση, αλλά βλέπουν το παιχνίδι ως ευκαιρία να γράψουν ιστορία και να επιστρέψουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αγωνιστικά, οι Κρητικοί δείχνουν πιο σταθεροί το τελευταίο διάστημα, με καλή αγωνιστική εικόνα και συνοχή στο παιχνίδι τους, έχοντας δείξει ότι μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι στο ανοιχτό γήπεδο και να εκμεταλλευτούν τα λάθη του αντιπάλου.

«Εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, με αυτοπεποίθηση, να κρατήσουμε την μπάλα όσο μπορούμε για να μην έχουμε πίεση. Να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να αποκρούσουμε τον αντίπαλο, έχοντας την μπάλα στα πόδια μας», σημείωσε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου.

Μεγάλη απώλεια ενόψει του τελικού για τον ΟΦΗ ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, με τον Ανδρούτσο να είναι ο επικρατέστερος να τον αντικαταστήσει.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Αθανασίου, Φούντας, Νους, Σαλσέδο.

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Καραγκιοζόπουλος

4ος: Βεργέτης

VAR: Παπαπέτρου, AVAR: Φωτιάς

