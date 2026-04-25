«Αγγλικές σειρήνες για Καρέτσα - Τσέλσι, Μπράιτον και ακόμα μια στο κόλπο για την απόκτησή του»

«Αγγλικές σειρήνες για Καρέτσα - Τσέλσι, Μπράιτον και ακόμα μια στο κόλπο για την απόκτησή του»

Σύμφωνα με Μέσο από την Αγγλία, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στην λίστα αρκετών αγγλικών ομάδων εν όψει του καλοκαιριού.

Η Τσέλσι παραμένει δυνατά στο «κόλπο» για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ωστόσο, σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα «TEAMTalk», η μάχη για την υπογραφή του εντείνεται, καθώς όλο και περισσότερες ομάδες της Premier League μπαίνουν στη διεκδίκηση, μεταξύ αυτών και η Λιντς Γιουνάιτεντ.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής της Γκενκ έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική σεζόν στη Belgian Pro League, καταγράφοντας 11 ασίστ και καθιερώνοντας τον εαυτό του ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του ελληνικού αλλά και του βελγικού ποδοσφαίρου.

Οι εμφανίσεις του έχουν ενισχύσει το μακροχρόνιο ενδιαφέρον της ιδιοκτησίας των «μπλε» της BlueCo, η οποία τον παρακολουθεί στενά ως έναν από τους βασικούς της στόχους για το μέλλον.

Oι Λονδρέζοι έχουν μακρά παράδοση στο να αποκτούν παίκτες από τον βέλγικο σύλλογο σε νεαρή ηλικία, έχοντας στο παρελθόν αποκτήσει τόσο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε όσο και τον Τιμπό Κουρτουά.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αποκαλύπτει πως η Τσέλσι είχε επαναφέρει το ενδιαφέρον της για τον διεθνή παίκτη τον περασμένο Δεκέμβριο, και η παρακολούθηση της εξέλιξής του συνεχίζεται ενεργά. Όμως, πλέον δεν είναι... μόνη. Η Γκενκ βλέπει το ενδιαφέρον γύρω από τον μεσοεπιθετικό να αυξάνεται σημαντικά, καθώς αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι τον παρακολουθούν στενά εδώ και καιρό.

Μεταξύ αυτών και νέο αγγλικό ενδιαφέρον: η Λιντς Γιουνάιτεντ, η Μπράιτον, η Μπρέντφορντ καθώς και σύλλογοι που ανήκουν στο δίκτυο της City Football Group έχουν πραγματοποιήσει λεπτομερή scouting για τον νεαρό μέσο τους τελευταίους μήνες. Οι σκάουτερς έχουν εντυπωσιαστεί από τη δημιουργικότητα, το όραμα και την ωριμότητα που δείχνει παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του «TEAMTalk», ο Καρέτσας αναμένεται να αποχωρήσει από το Βέλγιο το καλοκαίρι, γεγονός που προμηνύει μια μεγάλη μάχη μεταγραφής για έναν από τους πιο περιζήτητους νεαρούς δημιουργικούς μέσους στην Ευρώπη.

